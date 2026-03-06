Μήνυμα Ζαχαράκη στους μαθητές για το bullying: “Μην μένετε σιωπηλοί, η φωνή σας έχει δύναμη”

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, σήμερα 6 Μαρτίου, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αναδεικνύει σε μήνυμά της ότι η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μάθηση και την ανάπτυξή τους.

Όπως υπογραμμίζει, καμία μορφή βίας -λεκτική, ψυχολογική, σωματική ή διαδικτυακή- δεν είναι αποδεκτή στο σχολικό περιβάλλον.

Η υπουργός αναφέρεται σε δράσεις του υπουργείου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, όπως η επιμόρφωση χιλιάδων εκπαιδευτικών μέσω του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η ενίσχυση του δικτύου ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία και η αξιοποίηση της πλατφόρμας αναφορών stop-bullying.gr.

Παράλληλα, καλεί τους μαθητές να μη μένουν σιωπηλοί απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού και σημειώνει, ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας όπου κάθε παιδί αισθάνεται ασφαλές να μιλήσει και να προστατευτεί.

Η 6η Μαρτίου, σημείωσε, αποτελεί συλλογική δέσμευση για ένα σχολείο με σεβασμό, αποδοχή της διαφορετικότητας και αλληλεγγύη.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου με θέμα: «Μαζί για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας» στο υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Αναλυτικά το μήνυμά της:

«Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς,

Η πρώτη και πιο σημαντική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να κρατά τα παιδιά ασφαλή. Αν ένα παιδί δεν νιώθει ασφαλές, δεν μπορεί να μάθει, να δημιουργήσει, να εξελιχθεί. Και αυτό αφορά το κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καμία μορφή βίας, λεκτική, ψυχολογική, σωματική, διαδικτυακή, δεν είναι αποδεκτή. Είναι παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του παιδιού και δεν έχουν θέση στα σχολεία μας.

Ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στον σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας, διασφαλίζοντας ότι καμία μορφή κακοποίησης δεν μένει στο σκοτάδι.

Για τον λόγο αυτόν, επιμορφώνουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών βίας μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ενισχύουμε το δίκτυο Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία μας, ώστε η στήριξη να είναι μέσα στη σχολική καθημερινότητα.

Αξιοποιούμε τους μηχανισμούς αναφοράς, όπως η πλατφόρμα stop-bullying.gr προκειμένου να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και άμεσα.

Χτίζουμε μια κουλτούρα πρόληψης και ενδυνάμωσης, προκειμένου κάθε παιδί να είναι έτοιμο να αντισταθεί στην πίεση, να δείχνει ενσυναίσθηση, να στηρίζει τον συμμαθητή και τη συμμαθήτριά του.

Στοχεύουμε σε μια σχολική κοινότητα όπου κάθε παιδί θα γνωρίζει ότι μπορεί να μιλήσει για όσα του συμβαίνουν, αλλά και για όσα βλέπει να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον, με τη βεβαιότητα ότι θα ακουστεί και θα προστατευτεί εντός αλλά και εκτός σχολείου.

Καλώ τους μαθητές και τις μαθήτριές μας:

Μην μένετε σιωπηλοί.

Η φωνή σας έχει δύναμη.

Δική μας ευθύνη είναι να σας ακούμε και να ενεργούμε.

Η 6η Μαρτίου δεν είναι μια συμβολική ημέρα.

Είναι μια συλλογική δέσμευση.

Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης.

Σπάμε τη σιωπή. Σταματάμε τον εκφοβισμό».