Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot – Δεν τίθεται ζήτημα εμπλοκής

Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας Patriot ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή και εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αν η ενέργεια αυτή συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, εκείνος απάντησε: «Δεν είναι θέμα εμπλοκής αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπής και όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και προστατεύει τους Έλληνες και ευρωπαίους πολίτες. Είναι μια αμυντική ενέργεια».

Στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται χαρακτηριστικά…. «Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».