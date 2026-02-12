MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Θεμιστοκλέους: Έχουμε πετύχει 60% μείωση στην αναμονή με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων

THESTIVAL TEAM

Σημαντική μείωση αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις καταγράφει το υπουργείο Υγείας, μετά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων. Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ έκανε λόγο για μείωση που αγγίζει το 60% στα «βαριά» περιστατικά.

Επισήμανε ότι κατά την έναρξη του προγράμματος, πριν από 1,5 χρόνο, καταγράφηκαν περίπου 170.000 περιστατικά από παλαιότερες λίστες (πριν το 2023), ενώ η ψηφιακή καταγραφή και ενοποίηση ανέδειξε και «κρυφές» αναμονές, ειδικά σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Τόνισε ότι «στόχος είναι η πλειοψηφία των περιστατικών να βρίσκεται στους 4 μήνες αναμονής, δηλαδή στο εύρος 4 με 6 μηνών που αποτελεί διεθνή πρακτική για μη επείγοντα περιστατικά», ενώ διευκρίνισε πως τα επείγοντα χειρουργεία έχουν μηδενικό χρόνο αναμονής. Υπογράμμισε ότι η βελτίωση αυτή βασίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτον, αύξηση των πρωινών χειρουργείων, όπου έχουν επιτευχθεί 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε ένα έτος, δεύτερον, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ και, τρίτων, τα δωρεάν vouchers σε ιδιωτικές κλινικές. Τόνισε ότι «κλειδί» είναι η αύξηση των τακτικών πρωινών χειρουργείων, καθώς αυτό ενισχύει το δημόσιο σύστημα, σημειώνοντας ότι συνολικά χειρουργούνται κάθε χρόνο περίπου 500.000 πολίτες.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση στα ραντεβού, τόνισε ότι έγιναν δύο καθοριστικές παρεμβάσεις: αυξήθηκαν τα διαθέσιμα ραντεβού και ενοποιήθηκαν τα συστήματα, ώστε και το Υπουργείο Υγείας να έχει πλήρη εικόνα και οι πολίτες να κλείνουν ευκολότερα ραντεβού. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στην Αττική πλέον μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού με γαστρεντερολόγο σε 3-5 ημέρες, ενώ παλαιότερα οι αναμονές έφταναν τους 8-12 μήνες. Στη συνέχεια παρέθεσε στοιχεία τα οποία δείχνουν τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων πολιτών για τον περασμένο μήνα: «Τον Οκτώβριο έκλεισαν ραντεβού περίπου 320.000 πολίτες, ενώ τον Ιανουάριο 520.000, με σχεδόν διπλασιασμό των εξυπηρετουμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα νοσοκομεία της περιφέρειας, σημείωσε πως ενισχύθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αύξηση προσωπικού τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές. Για μικρότερα και απομακρυσμένα νοσοκομεία ανέφερε ότι, μέσω κινήτρων που έχουν δοθεί, καλύφθηκε σημαντικό μέρος κενών θέσεων που είχαν συσσωρευτεί από την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

