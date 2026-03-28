Μ. Αποστολάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας

Κάλεσμα επανασύνδεσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με την κοινωνία μέσα από ένα νέο συμβόλαιο «αλήθειας και εμπιστοσύνης» απηύθυνε η Μιλένα Αποστολάκη κατά την ομιλία της στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. «Να ξανασυναντηθούμε με όσους απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια», είπε μεταξύ άλλων η βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθήνας προσδιορίζοντας το διακριτό πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ ως μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και «μαχητικής σοσιαλιστικής δύναμης ανατροπής και κοινωνικού μετασχηματισμού» και όχι ως κεντρώου μεταρρυθμιστικού κόμματος.

Μίλησε για «αδιαπραγμάτευτη πολιτική αυτονομία» του ΠΑΣΟΚ με στόχο να μετατραπεί σε κοινωνική πλειοψηφία. «Αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε. Αυτή την επίγνωση πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική ηγεμονία στο δημοκρατικό χώρο», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη.

Στην κατεύθυνση αυτή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη επανασύνδεσης με όσους απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. «Έχουμε την ευθύνη να ξανασυναντηθούμε μαζί τους, όχι για να τάξουμε θαύματα, αλλά για να πούμε ότι τα αδιέξοδα που βιώνουν είναι αποτέλεσμα επιλογών που μπορούν να αλλάξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανέπτυξε σειρά συγκεκριμένων προτεραιοτήτων -εργασία με συλλογικές συμβάσεις, ρυθμιστικό κράτος απέναντι σε τράπεζες και ολιγοπώλια, αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους και κόκκινων δανείων, πολιτικές κοινωνικής στέγασης, αγροτικό αναδασμό και αναστήλωση θεσμών και κράτους δικαίου- στη βάση των οποίων ανέδειξε το κεντρικό πολιτικό δίλημμα, τονίζοντας ότι «απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας». Παράλληλα, έθεσε ως εγγύηση επιτυχίας τη συλλογική λειτουργία, σημειώνοντας ότι αποτελεί «θεμέλιο λίθο μιας ισχυρής ηγεσίας» που αντλεί νομιμοποίηση μέσα από τον διάλογο, τη σύνθεση και τη συμμετοχή. Υπογράμμισε δε ότι ενότητα δεν σημαίνει σιωπή αλλά κοινή κατεύθυνση και κάλεσε σε ένα συνέδριο ενότητας, συστράτευσης και σηματοδότησης της νίκης και της αλλαγής «με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της πατρίδας μας».