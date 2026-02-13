Λαζαρίδης και Μάντζος “σφάχτηκαν” για την υπόθεση Παναγόπουλου: “Είναι ΠΑΣΟΚάρα”, “Εμείς κυβερνάμε τη χώρα;”

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων, με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να συγκρούονται με επίκεντρο τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων της ΓΣΕΕ και με φόντο τη δικαστική διερεύνηση υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», με πρωταγωνιστές τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους Μακάριος Λαζαρίδης (ΝΔ) και Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ).

Λαζαρίδης: «Υποκρισία» και πολιτικές αιχμές

Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι αρνείται να υπερψηφίσει επί της Αρχής την «Κοινωνική Συμφωνία», ενώ –όπως ανέφερε– εμφανίζεται να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Περιέγραψε την κυβερνητική πρωτοβουλία ως «ισχυρή δήλωση πολιτικής φιλοσοφίας», που προκρίνει «τον διάλογο αντί της σύγκρουσης» και «τη σύνθεση αντί της επιβολής», κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «μηχανική άρνηση» και αποχή από τον προσυνεδριακό διάλογο στο υπουργείο.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου, σημείωσε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ «προφανώς έχει το τεκμήριο της αθωότητας», επιχείρησε ωστόσο να συνδέσει πολιτικά την υπόθεση με το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας την πολυετή κομματική του διαδρομή. Σε υψηλούς τόνους, ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο απολογούμενος», αποδίδοντας στην αξιωματική αντιπολίτευση «αντιπολιτευτικό μένος» με στόχο –όπως είπε– την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «χαμηλού επιπέδου» πρόσφατη ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ επανέφερε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι «ο μοναδικός προφυλακισμένος μέχρι τώρα» έχει προσωπική σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη.

Μάντζος: «Λίγη ντροπή» – Αντεπίθεση για τους ελέγχους

Απαντώντας, ο κ. Μάντζος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αρνήθηκε την προηγούμενη κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου, επισημαίνοντας όμως ότι προχώρησε στην αναστολή της ιδιότητάς του από τη στιγμή που ξεκίνησε η έρευνα, «ως αυτονόητη και αναγκαία» κίνηση, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Αντιστρέφοντας τα πυρά, έθεσε το ερώτημα ποιοι ενέκριναν, διαχειρίζονταν και ήλεγχαν τα προγράμματα κατάρτισης, κατονομάζοντας πρώην υπουργούς Εργασίας της ΝΔ και διερωτώμενος αν «το ΠΑΣΟΚ κυβερνά τη χώρα και δεν το ξέρουμε».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «προκλητική» την επίκληση του «πολιτικού πολιτισμού» από την πλευρά της ΝΔ, αναφερόμενος σε χειρισμούς της κυβέρνησης σε υποθέσεις που –κατά τον ίδιο– άπτονται της θεσμικής λειτουργίας και της λογοδοσίας, όπως το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η τραγωδία στα Τέμπη και οι παρακολουθήσεις. «Λίγη ντροπή», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον κ. Λαζαρίδη.

Συνεχίζεται η ένταση

Στη δευτερολογία του, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν απάντησε επί της ουσίας» και ζήτησε να διευκρινιστεί αν κατηγορεί συγκεκριμένους υπουργούς Εργασίας της κυβέρνησης για την υπόθεση των προγραμμάτων. Τόνισε ότι τα σχετικά προγράμματα υπόκεινται σε ελέγχους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη «αλά καρτ».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντασης, με προσωπικές αιχμές και αναφορές στη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, προμηνύοντας συνέχιση της πολιτικής αντιπαράθεσης και στις επόμενες συνεδριάσεις.