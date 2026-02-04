MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Εύγε στους ήρωες του Λιμενικού που με κίνδυνο της ζωής τους αντιμετώπισαν τους λαθρομετανάστες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Αναφορικά με την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στη Χίο η κ. Λατινοπούλου δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και θλίβομαι, από εκεί και πέρα θα πω αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι η πατρίδα μου δέχεται εισβολή λαθρομεταναστών, θα μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας για ακόμη μια φορά ότι υπεύθυνοι είναι οι λαθροδιακινητές που για όλα αυτά τα χρόνια δρουν ανενόχλητοι, δεν υπάρχουν αυστηρές ποινές. Μιλάμε ακόμα και για τη θανατική ποινή στους διακινητές, οι παίρνουν χρήματα για να μεταφέρουν ανθρώπους να εισβάλλουν στην Ευρώπη και όλο αυτό έχει στηθεί ως μια καλή και μεγάλη “μπίζνα” στις πλάτες αυτών των οποίων πληρώνουν για να μεταφερθούν και να εισβάλλουν σε άλλες χώρες.

Η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής, ζούμε σε μια εποχή όπου όλα βλέπετε ότι αλλάζουν. Η θανατική ποινή στους λαθρομετανάστες θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά στο να μην ξανά γίνει. Είχαμε μια κυβέρνηση που μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ελέγχξει τις Μ.Κ.Ο και ακόμα και σήμερα που μιλάμε δίνονται εκατομμύρια από τα δικά μας χρήματα για τους λαθρομετανάστες και δήθεν ανήλικα προσφυγόπουλα».

«Η θανατική ποινή είναι κάτι το οποίο για περιπτώσεις δολοφονιών, εγκλημάτων κατά των παιδιών, στους βιασμούς έχουμε πει και χημικό ευνουχισμό. Είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει φυλακές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορεί ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε δολοφόνος, ο κάθε βιαστής να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να κινδυνεύουν καθημερινά γυναίκες να πέσουν θύματα βιασμού, παρενοχλήσεων και δολοφονίας».

Δείτε αναλυτικά όσα δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον ΑΝΤ1:

Αφροδίτη Λατινοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

