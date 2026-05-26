Roland Garros: Χωρίς να… ιδρώσει ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε τον 2ο γύρο

Εύκολη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο γαλλικό Open, καθώς χρειάστηκε 50 λεπτά για να σφραγίσει το εισιτήριο για τον 2ο γύρο.

Ο Αλεξάντερ Μιλέρ, ο Γάλλος αντίπαλός του, βλέποντας ότι ούτως ή άλλως δεν είχε καμία ελπίδα, καθώς είχε χάσει το πρώτο σετ και ήταν πίσω στο 2ο με 3-0, αποχώρησε λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Tsitsipas advances to the second round as Muller is forced to retire 🤝#RolandGarros pic.twitter.com/mo6KOiVVTS May 26, 2026

Στον εναρκτήριο αγώνα του στο Roland Garros, ο Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, αφού έχασε τα δύο πρώτα γκέιμ, ωστόσο στη συνέχεια ήταν εντυπωσιακός θυμίζοντας κάτι από τον παλιό καλό εαυτό του.

Ο Στέφανος δεν άφησε κανένα περιθώρια στον Μιλέρ, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-2 (από 0-2) και φτάνοντας στα εννέα συνεχόμενα κερδισμένα γκέιμ προηγήθηκε με 3-0 και στο δεύτερο για να προκύψει η διακοπή λόγω του τραυματισμού του αντιπάλου του.

O Τσιτσιπάς στη 10η συμμετοχή του στο γαλλικό Όπεν, προκρίνεται για 9η φορά στον 2ο γύρο, φθάνοντας στην 28η συνολικά νίκη του, ενώ ο επόμενος αντίπαλός του θα αναδειχθεί από το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπουρ και τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι.