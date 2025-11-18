Κυρανάκης: Ξεκινάει αύριο ο προαστιακός Θεσσαλονίκης-Σίνδου

«Ξεκινάει αύριο ο προαστιακός Θεσσαλονίκης-Σίνδου και προκηρύσσεται το συνολικό έργο του προαστιακού της δυτικής Θεσσαλονίκης» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, “τον Μάρτιο του 2026 μόλις ανοίξει και η Καλαμαριά στο Μετρό για πρώτη φορά θα πηγαίνεις από την μια άκρη στην άλλη της Θεσσαλονίκης με μέσα σταθερής τροχιάς”.

Παράλληλα ανακοίνωσε προσλήψεις 290 νέων οδηγών στα λεωφορεία με αυξημένους μισθούς λέγοντας ότι η προκήρυξη είναι «στον αέρα» και οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο.

«Καλούμε τον κόσμο που έχει επαγγελματικό δίπλωμα να ξέρει ότι θα έχει αυξημένο μισθό και προφανώς θα ισχύσει αυτό και τους υπάρχοντες οδηγούς καθώς θα βελτιωθεί η υπάρχουσα συλλογική σύμβαση εργασίας» είπε ο κ. Κυρανάκης υπενθυμίζοντας ότι «αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει ενεργό air condition».

«290 οδηγοί στο τιμόνι σημαίνει 30% βελτίωση των χρονοαποστάσεων σε δημοφιλείς γραμμές, όπως είπε και ο πρωθυπουργός στη σημερινή συνέντευξη» εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «επειδή ξεκίνησαν οι κάμερες στις λεωφορειολωρίδες, θα βγει η ΚΥΑ με το υπ. Προστασίας του Πολίτη που θα επιτρέπει ηλεκτρονικές κλήσεις και στη λεωφορειολωρίδα».

«Αυτές στα λεωφορεία δεν γράφουν ακόμα , οι προϋπάρχουσες γράφουν. Οι κάμερες της Αττικής οδού γράφουν, έχουν πάει ήδη οι κλήσεις μέσω του gov.gr και έτσι μια διαδικασία που έπαιρνε στο παρελθόν 6 χρόνια, τώρα γίνεται σε δύο ημέρες» συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη μέχρι τα τέλη του 2025 στην Αθήνα θα κυκλοφορούν 1.000 λεωφορεία και το αργότερο τον 1.100

Παράλληλα την πρώτη εβδομάδα του Πειραιά ξεκινά η αποξήλωση των καλωδίων των τρόλεϊ καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου τους καταργείται και αντικαθίστανται με λεωφορεία

Έτσι από τα 143χλμ. του δικτύου καταργείται το 70% και «θα φτάσουμε στα 44χλμ. διατηρώντας κάποιες ευθείες» εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει συζήτηση για αύξηση των εισιτηρίων. Ούτως η άλλως οι οργανισμοί αυτοί δεν χρηματοδοτούνται από τα εισιτήρια»