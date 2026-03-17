Κουτσούμπας: Το κλείσιμο των βάσεων εδώ και τώρα θα σήμαινε περισσότερη ασφάλεια για τον ελληνικό λαό

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα in.gr τονίζει «ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, όπως και όλα τα προηγούμενα που έχει κάνει μέχρι σήμερα, όπου εμπλέκει όλο και περισσότερο τη χώρα μας, τον ελληνικό λαό, σε αυτό το θέατρο του πολέμου, που είναι πολύ κοντά εδώ στην περιοχή μας».

Ο κ. Κουτσούμπας απορρίπτει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης περί «ουδετερότητας» σημειώνοντας «ουδετερότητα δεν είναι να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις, οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σε αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο ενάντια σε άλλους λαούς της περιοχής. Ουδετερότητα δεν είναι να στέλνεις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να στηρίζουν τις νηοπομπές και όλα τα υπόλοιπα συμφέροντα εκεί, που δεν είναι συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ουδετερότητα δεν είναι να έχεις συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία της Σαουδικής Αραβίας».

Ως προς την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο αναφέρει ότι «δεν είναι για την προστασία της Κύπρου και του κυπριακού λαού» και προσθέτει: «Ίσα ίσα μεγαλώνει η εμπλοκή και γίνεται η Κύπρος και ο κυπριακός λαός στόχος αντιποίνων. Επίθεση από το Ιράν ή τη Χεσμπολάχ έγινε στο Ακρωτήρι. Το Ακρωτήρι είναι βρετανική βάση. Και όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο είναι βρετανικό έδαφος όπου έχει απόλυτη κυριαρχία. Δεν είναι κυρίαρχο κυπριακό έδαφος».

Διευκρινίζοντας περαιτέρω αναφέρει: «Δεν χτυπήθηκε η Κύπρος. Δεν χτυπήθηκε ο κυπριακός λαός. ‘Αρα λοιπόν, εμείς μπορούμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον κυπριακό λαό και έπρεπε να το κάνουμε πολύ πιο πριν, εδώ και 50 χρόνια και περισσότερο και όχι ουσιαστικά να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία του, την ελευθερία του και όλα αυτά τα υπόλοιπα που γίνονται. Γιατί και η ελληνική αστική τάξη, με το χαρακτήρα τότε της δικτατορίας, της Χούντας, προκάλεσε την εισβολή και την τουρκική κατοχή για πάνω από 50 χρόνια. Όμως δεν είδαμε για 50 τόσα χρόνια να στέλνονται φρεγάτες, να στέλνονται συστοιχίες Patriot, να στέλνονται άλλα οπλικά συστήματα».

Αναφορικά με την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Δ Κουτσούμπας μιλά για «μία επιθετική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης που δεν έχει στόχο την άμυνα της χώρας, από απειλή, αλλά στρέφεται απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δηλαδή το Ιράν και επιδίωξη είναι η προστασία της Σούδας».

Επιμένει στις πληροφορίες του ΚΚΕ πως δύο drones που καταρρίφθηκαν κατευθύνονταν στη Σούδα, μία πληροφορία που όπως είπε «την είχαν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση» σημειώνοντας ότι όταν αυτή συνδυάζεται με σειρά δηλώσεων, όπως του Υπουργού ‘Αμυνας της Βρετανίας, ενώ ακολούθησε η αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, τότε αξιολογείται ως έγκυρη.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει» ανέφερε επιγραμματικά ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανησυχία στον ελληνικό λαό. Εμείς θέλουμε να πούμε αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι η ανησυχία μας είναι ότι η βάση της Σούδας, οι άλλες στρατιωτικές βάσεις των Αμερικάνων εδώ στην Ελλάδα, όλη αυτή η εμπλοκή που γίνεται με φρεγάτες, με οπλικά συστήματα, με συστοιχίες Patriot, με άλλα οπλικά συστήματα που στέλνονται για βοήθεια των συμμάχων, αυτό που λέει η κυβέρνηση, είναι παράγοντες αστάθειας. Είναι παράγοντας κινδύνου και ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορεί να προσευχόμαστε να μην συμβεί το μοιραίο».

Τόνισε, επίσης, ότι «εδώ και τώρα έπρεπε να κλείσουν οι βάσεις» καθώς αυτό «θα σήμαινε περισσότερη ασφάλεια για τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός μας ενδιαφέρει».

Σχετικά με τη θέση του ΚΚΕ έναντι του Ιράν, αναφέρει ότι «εμείς στους Αγιατολάχ και τους Μουλάδες του Ιράν, στην ιρανική κυβέρνηση, είχαμε πάντα ασκήσει κριτική και για τον τρόπο που πολιτεύονται και για όλα, την μη υπεράσπιση στοιχειωδών δημοκρατικών λαϊκών δικαιωμάτων, όπως είναι απέναντι στις γυναίκες, και κυρίως απέναντι στο ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν, το Τουντέχ».

Στη συνέχεια ο Δ. Κουτσούμπας υπογραμμίζει το εξής: «Είναι άλλο όμως αυτό το ζήτημα και άλλο να επεμβαίνεις για να αλλάξεις εσύ ως ΗΠΑ, ως Ισραήλ, ως Ελλάδα ή οποιοσδήποτε, ως ΝΑΤΟ και ως μια διεθνής συμμαχία να κάνεις ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να ρίξεις την κυβέρνηση ή να κάνεις αυτό που έκανες στην Βενεζουέλα να απαγάγεις τον Μαδούρο για να ορίσεις πρόεδρο την αντιπρόεδρο του Μαδούρο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι κατασπαράσσεται το διεθνές δίκαιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχουν κουρελιάσει, το έχουν ευτελίσει όλες τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή του διεθνούς συσχετισμού, τότε με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων χωρών, και το έχουν κάνει κουρέλι, αλλά ούτε στοιχειωδώς αυτό που λέει “η λογική” αυτού του δικαίου, τέλος πάντων, που υπάρχει δεν τηρούν».

Στη συνέντευξή του ο Δ. Κουτσούμπας επισημαίνει ότι «η άρχουσα τάξη της Ελλάδας έχει και δικά της συμφέροντα. Συμμετέχει σε αυτές τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ, γιατί έχει λαμβάνειν, έχει οικονομικά συμφέροντα. Θέλει να πάρει μέρος στη μοιρασιά της λείας που θα γίνει μετά τον πόλεμο και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και αυτό πρέπει να δει ο ελληνικός λαός. ‘Αρα, αυτοί εδώ οι κυβερνώντες δεν είναι απλώς κάποιοι ανίκανοι, κάποιοι αφελείς, κάποιοι υπόδουλοι μόνο σε κάποιους ξένους, αλλά είναι και οι ίδιοι που έχουν οικονομικά συμφέροντα, τα οποία τα στηρίζουν συμμετέχοντας σε αυτό το πόλεμο, με κίνδυνο για τους λαούς. Σήμερα κίνδυνο και οικονομικό, γιατί ασφυκτιά ο ελληνικός λαός και βεβαίως αύριο και με τη ζωή του».

Αναφέρεται ακόμα στα «τρελά κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου» προσθέτοντας «όμως οι ναυτεργάτες που δουλεύουν εκεί, δεν έχουν κέρδος, αντίθετα, την πληρώνουν και με τη ζωή τους».

Ερωτηθείς για τα πλαφόν στο κέρδος που ανακοίνωση η κυβέρνηση είπε «αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν πλαφόν στις τιμές. Έπρεπε να υπάρχουν πλαφόν στις χοντρικές τιμές επίσης, των καυσίμων, της ενέργειας και όχι πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», προσθέτοντας «μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν εδώ και τώρα, θα ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και η κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα».

Ερωτηθείς για το πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα στον Προϋπολογισμό απάντησε «εκεί όπου βρίσκονται για να κάνουμε τους τεράστιους εξοπλισμούς, για παράδειγμα», προσθέτοντας επίσης ότι (τα χρήματα μπορούν να βρεθούν) από «μια σειρά φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις σε εφοπλιστές, σε βιομηχάνους, σε άλλα τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου, ενώ δεν δίνει στους εργαζόμενους απαλλαγή από φόρους».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ακόμα ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει κι άλλες προτάσεις, όπως, για παράδειγμα «την κατάργηση του εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο για να έχουμε εναλλακτική» και το άνοιγμα των λιγνιτικών μονάδων.

«’Αρα υπάρχει μια δέσμη μέτρων, μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και προτάσεις στο οικονομικό πρόγραμμα της χώρας που θα μπορούσε βεβαίως και να αναπτύξει τη χώρα σε όφελος όμως του ελληνικού λαού, των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού μας και όχι ενός, δυο, τριών μονοπωλιακών ομίλων» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ