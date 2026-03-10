Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση μπλέκει τη χώρα στο μακελειό για το συμφέρον της αστικής τάξης, φορτώνοντας τις συνέπειες στον λαό

Με αναφορά «στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και την υιοθέτηση των προσχημάτων τους από την κυβέρνηση της ΝΔ» ξεκίνησε την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέροντας πως «ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του ΚΚΕ να συζητηθεί ανοιχτά το θέμα του πολέμου, στη Βουλή».

Όπως σημείωσε, «οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, τα μέτωπα του οποίου αγκαλιάζουν πλέον μια τεράστια γεωγραφική περιοχή γύρω μας και που στο βάθος του έχει τη μεγάλη σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία».

«Μέσα εκεί, η αστική τάξη κάθε χώρας επιδιώκει με την εμπλοκή της σε αυτό το μακελειό να αποσπάσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον εαυτό της, φορτώνοντας τις συνέπειες στους λαούς, που σε τελική ανάλυση είναι και οι μόνοι που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Αυτό κάνετε και εσείς για λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης. Ντροπιάζετε τον ελληνικό λαό όταν υιοθετείτε και αναπαράγετε τα προσχήματα αυτού του εγκλήματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ», τόνισε.

Ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο «δεν πήγαν για την προστασία του ελληνισμού αλλά και την υπεράσπιση των βρετανικών βάσεων» και πως «υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παρουσία της φρεγάτας “Κίμων” με τις επιχειρησιακές ανάγκες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή».

Είπε ότι η κυβέρνηση λειτούργησε ως «λαγός» για «τη συγκέντρωση στην Κύπρο στρατιωτικών δυνάμεων και άλλων ΝΑΤΟϊκών χωρών», προειδοποιώντας πως «πλέον προωθείται η επιτάχυνση της πορείας της ντε φάκτο διχοτόμησης του νησιού» και πρόσθεσε ότι η αποστολή συστοιχίας Patriot και αεροσκαφών F-16 στη Βόρεια Ελλάδα έχει στόχο «την προστασία των αμερικανικών βάσεων της Βουλγαρίας και της Αλεξανδρούπολης».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση, που νώ «είναι πολύ δραστήρια στην αποστολή δυνάμεων σε διάφορα σημεία για τον πόλεμο, την ίδια ώρα αρνείται να πάρει μέτρα για την προστασία της ζωής των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, κάνοντας πλάτες στους εφοπλιστές για να στέλνουν κι άλλους ναυτεργάτες στις εμπόλεμες ζώνες για να επωφεληθούν από τα ναύλα που έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου. Να, λοιπόν, ποιοί κερδίζουν από τον πόλεμο και ποιοί την πληρώνουν ακριβά».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «εδώ και τώρα πρέπει να κηρυχθούν εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, να απαγορευθεί η διέλευση και η παραμονή πλοίων του εμπορικού ναυτικού σε αυτές. Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε συνυπεύθυνοι για ό,τι συμβεί».