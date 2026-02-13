MENOY

Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα.

Τόνισε ότι «πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Από σήμερα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για μείωση του κόστους παραγωγής, για να μπορούν να ανασάνουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας. Να μπορεί να γίνει εμβολιασμός για την ευλογιά στα κοπάδια, και βεβαίως να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο.

Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα».

Δημήτρης Κουτσούμπας

