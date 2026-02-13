Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα
THESTIVAL TEAM
«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα.
Τόνισε ότι «πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Από σήμερα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για μείωση του κόστους παραγωγής, για να μπορούν να ανασάνουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας. Να μπορεί να γίνει εμβολιασμός για την ευλογιά στα κοπάδια, και βεβαίως να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο.
Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στη Λούτσα: Καρέ καρέ η πορεία του ΙΧ πριν χτυπήσει σε δέντρο, νεκρός 15χρονος, δύο τραυματίες
- Χρυσοχοΐδης: Συνεχής επαγρύπνηση για την καταπολέμηση του εγκλήματος – 1400 αστυνομικοί στην Αττική το 2026
- Θεσσαλονίκη: Με ευχές και τραγούδια γενεθλίων υποδέχθηκαν μαθητές τον Κώστα Γαβρά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό Σχολείο