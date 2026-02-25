Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου: “Θα έπρεπε να είχε αρθεί η ασυλία του για το μπάζωμα της εξεταστικής για τα Τέμπη” – “Είστε πολιτική χούλιγκαν”

Άγρια κόντρα είχαν στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του αιτήματος για άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, ύστερα από μήνυση του Στέφανου Κασσελάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και περιέγραψε μία εικόνα που, όπως είπε, της έκανε εντύπωση μπαίνοντας στην αίθουσα της Ολομέλειας. «Ο κ. Φλωρίδης με τον κ. Καιρίδη κάθονταν δίπλα-δίπλα και συζητούσαν σαν πιτσουνάκια – υποθέτω για το πώς διαχειριστούν όλες τις επιχειρήσεις μπαζωμάτων, στις οποίες είστε δεξιοτέχνες και αριστοτέχνες» είπε όπως γράφει το enikos.gr και συνέχισε αναφερόμενη στον κ. Μαρκόπουλο, λέγοντας πως και εκείνος έχει επιδοθεί σε μπαζώματα.

«Εμφανίστηκε για να σας πει περίπου ότι διώκεται για τις απόψεις του. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όσα έχει διαπράξει αυτό για το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του είναι παρωνυχίδα. Ακόμη και πριν από λίγες μέρες ήταν στο πλευρό του υπουργού Υγείας στη Νίκαια, σε αυτή την τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο, για την οποία δεν έχει ακόμα εμφανιστεί να μιλήσει ο κ. Χρυσοχοϊδης. Είναι τα αστυνομικά όργανα ιδιωτική υπηρεσία του νοσταλγού της χούντας, του αρνητή του Ολοκαυτώματος και των νεκρών του Πολυτεχνείου, που πηγαίνει εκεί συνοδευόμενος από τον κ. Μαρκόπουλο» ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγορώντας τον βουλευτή της ΝΔ ότι το 2013 ως δημοσιογράφος είχε αρθρογραφήσει βλέποντας ως πρόσωπο της χρονιάς τον Νίκο Μιχαλολιάκο.

«Θα έπρεπε να είχε αρθεί η ασυλία του για πολύ σοβαρότερα θέματα»

«Θα έπρεπε να είχε αρθεί η ασυλία του για πολύ σοβαρότερα θέματα. Για το μπάζωμα της εξεταστικής για τα Τέμπη και για αυτή τη βίαιη πράξη κλεισίματος της επιτροπής με αυτό το πόρισμα υπόθαλψης προσώπων υπαιτίων, προσώπων που θα δικαστούν, για την αποτροπή ελέγχου σε πλείστες διαδικασίες ποινικής ευθύνης υπουργών, για πλείστες ύβρεις και συκοφαντίες στις οποίες έχει συμμετάσχει στη βουλή, τραμπουκισμούς και χίλια άλλα» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και απευθυνόμενη στον κ .Μαρκόπουλο σημείωσε ότι θα περίμενε να δώσει μία εξήγηση για όσα έγιναν στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Είστε βαρύτατα εκτεθειμένη. Είναι μία κυβέρνηση και μία κοινοβουλευτική ομάδα που προστατεύεται από τις ασυλίες και τον νόμο περί ευθύνη υπουργών. Αυτό για το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας είναι το ήσσον, θα έπρεπε για πολλά ακόμη να αρθεί η ασυλία του συγκεκριμένου βουλευτή και πολλών ακόμη από εσάς, καθώς θέλετε να μπαζώσετε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει ποινική ευθύνη όχι μόνο Βορίδη- Αυγενάκη, αλλά και Μητσοτάκη – Μυλωνάκη και άλλων κυβερνητικών προσώπων» συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για πορίσματα μπαζώματος ευθυνών.

Μαρκόπουλος σε Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι η Ρουβικωνοποίηση του κοινοβουλίου

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε να παρέμβει επί προσωπικού απαντώντας στα πυρά της κ. Κωνσταντοπούλου.

«Θα είμαι επιεικής με τον κ. Κασσελάκη, έχουμε μία αντιπαράθεση και θα πάμε στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται δικηγόρο που έχει αγαπημένους της πελάτες, βιαστές με τυρόπιτες και διάφορους άλλους.

Το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του. Δεν είναι τυχαίο ότι επί των ημερών της μπήκε για πρώτη φορά στη βουλή ο Ρουβίκωνας, με την ανοχή, ενδεχομένως και με την προτροπή σας, δεν ξέρω. Αυτό που κάνετε συστηματικά είναι η Ρουβικωνοποίηση του ελληνικού κοινοβουλίου και η αντικοινοβουλευτική προσπάθεια να το μετατρέψετε σε μπάχαλο. Στερείστε σοβαρότητας. Είστε φαιδρή πολιτικά και αυτό που επιδιώκετε δεν θα περάσει. Το μπάχαλο και η Ρουβικωνοποίηση της Βουλής δεν θα σας περάσει» υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ, ενώ σχετικά με τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, είπε:

«Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός. Όμως δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα, πολιτικά μέχρι εκεί είστε. Αυτό είστε και το αποδεικνύετε καθημερινά με τη συμπεριφορά σας. Είστε μία πολιτική χούλιγκαν».