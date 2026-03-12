MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας» δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μήνυση κατά γονέων προαναγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού που πέθανε από εγκεφαλικό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Agrotica: Πορεία αγροτών μέσα στη ΔΕΘ – Επιθυμούν συνάντηση με Τσιάρα, φραγμός από τα ΜΑΤ – Βίντεο και φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν άνοιξε λογαριασμό στο “Χ”

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Μαρία Κίτσου: Ακούστηκε ότι παντρευόμουν, με είχε σοκάρει περισσότερο που έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Πέρα από την καθυστέρηση, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκή

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Μπαχρέιν: Βίντεο με τις αποθήκες καυσίμων τυλιγμένες στις φλόγες