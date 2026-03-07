Κικίλιας: Αυτή τη στιγμή είναι 10 ελληνόκτητα πλοία μέσα στα στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μίλησε στην πρωινή εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως προτεραιότητα είναι να επαναπατριστούν οι Έλληνες που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Βλέπετε ότι δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών σταδιακά, καθώς ανοίγουν σιγά-σιγά κάποια αεροδρόμια και επιτρέπονται κάποιες πτήσεις, με ειδικές πτήσεις την επιστροφή των ανθρώπων που θέλουν στην πατρίδα. Φυσικά είναι οι ναυτικοί μας που εργάζονται σε πλοία με ελληνική σημαία ή ελληνόκτητα πλοία ή σε ξένες εταιρείες και βρίσκονται στην περιοχή. Είναι 10 πλοία αυτή τη στιγμή μέσα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων, υπάρχουν 90 ναυτικοί Έλληνες και 172 πλοία ελληνόκτητα και με ελληνική σημαία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν πληροφορίες για κάποια πλοία κινεζικών συμφερόντων ή άλλων που περνούν τα Στενά, αλλά προφανώς στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν περνάει κανένας. Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των ναυτικών μας, των ανθρώπων μας».

Για τις τιμές πετρελαίου που ενδέχεται να αυξηθούν εάν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ είπε: «Λένε οι εκτιμητές ότι αν για ένα μήνα μείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως να φτάσει και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αισθάνομαι και πιστεύω ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να μελετηθεί σωστά ως προς ποιες θα είναι οι εκφάνσεις της ελληνικής οικονομίας που αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση πρέπει να στηριχθούν και να βοηθηθούν. Προφανώς το κομμάτι της ακτοπλοΐας που αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπατριωτών μας, είναι μια πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για το Υπουργείο Οικονομικών και για το Υπουργείο Ναυτιλίας».

Αναφερόμενος στη θωράκιση της Κύπρου με τις ελληνικές φρεγάτες δήλωσε: «Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι και το βιώνω καθημερινά βλέποντας δύο φρεγάτες μας και δύο ζεύγη F-16 να βρίσκονται στην Κύπρο για να προστατεύσουν την ασφάλεια του νησιού. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί από το ’74 μέχρι σήμερα είδαμε, ακούσαμε, βιώσαμε πολλά και οι Κύπριοι αδελφοί μας πόνεσαν πολύ. Κατά δεύτερον, η Τουρκία ασκεί την πολιτική της στον εξωτερικό σταθερή εδώ και πολλά-πολλά χρόνια. Είναι μια πολιτική η οποία πολλές φορές είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να καθόμαστε στο τραπέζι ακούραστα και να διαπραγματευόμαστε και να ακούμε και να μιλάμε, αλλά όχι να υποχωρούμε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνουν αυτά που πρέπει σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Υπάρχουν ρίσκα και κίνδυνοι; Φυσικά, γιατί είναι μια ευρύτερη εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή που τελικά έχει ήχους και σειρήνες και στην Κύπρο και είχαμε και ένα drone το οποίο έπεσε στη βάση στο Ακρωτήρι. Το θέμα της ασφάλειας στη γειτονιά, τη δική μας την ευρύτερη με πολύ μεγάλα προβλήματα και θέματα, δεν έπαψε ποτέ να είναι πρώτη προτεραιότητα για τους Έλληνες. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει προγραμματισμός και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας είμαστε εκεί για τα νησιά μας, για τις ακριτικές περιοχές, για τη χώρα μας. Συνεργαζόμαστε και σε διεθνές επίπεδο κάνουμε κινήσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ειρήνη. Γιατί εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε να ανοίξει καμία πολεμική σύρραξη. Αυτό μετράει. Η πολιτική της Τουρκίας πολλές φορές είναι απέναντι στα εθνικά μας συμφέροντα αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέπει από το να μιλάμε μαζί τους».

Απαντώντας στις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα πως ο πύραυλος που χτύπησε την Κύπρο προοριζόταν για τη Σούδα δήλωσε πως δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση.

«Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ο κύριος Κουτσούμπας προφανώς αποσκοπεί στα στοιχεία αυτά τα οποία το αποδεικνύουν. Ο πλανήτης έχει μπει σε μια εποχή κρίσεων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ οργανωμένοι, πολύ σοβαροί και μετρημένοι σ’ αυτά που λέμε».

Ενώ για τη θέση της Ισπανίας στα όσα συμβαίνουν είπε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος και νομίζω ότι είναι εμφανές σε όλα τα πεδία και σίγουρα στη ναυτιλία, στα ναυπηγεία, στην ενεργειακή πολιτική, οι σχέσεις μας είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Από την άλλη είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, είναι εταίροι μας οι Ισπανοί, αλλά εμένα δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω ως Υπουργός της Ισπανίας και τις δηλώσεις του. Και φυσικά κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη δική της πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί».