Κικίλιας: 10 πλοία με ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο – “Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου”

Για την κατάσταση που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, μίλησε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο πρακτορείο Reuters.

Όπως και ο ίδιος ανέφερε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, μέσα στον Κόλπο βρίσκονται 10 πλοία με ελληνική σημαία, ενώ τόνισε πως η επικοινωνία με τους ναυτικούς γίνεται 24/7. Εξέφρασε τη χαρά του που οι ναυτικοί που είναι καλά, ωστόσο όπως σημείωσε, δεν παύει να ανησυχεί. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων».

Ο κ. Κικίλιας στην ανάρτησή του στο X, επεσήμανε πως: «Η παγκόσμια ναυτιλία αφορά το παγκόσμιο εμπόριο – αφορά όλους μας. Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου».