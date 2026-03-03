Κικίλιας: 10 πλοία με ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο – “Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου”
Για την κατάσταση που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, μίλησε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο πρακτορείο Reuters.
Όπως και ο ίδιος ανέφερε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, μέσα στον Κόλπο βρίσκονται 10 πλοία με ελληνική σημαία, ενώ τόνισε πως η επικοινωνία με τους ναυτικούς γίνεται 24/7. Εξέφρασε τη χαρά του που οι ναυτικοί που είναι καλά, ωστόσο όπως σημείωσε, δεν παύει να ανησυχεί. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων».
Ο κ. Κικίλιας στην ανάρτησή του στο X, επεσήμανε πως: «Η παγκόσμια ναυτιλία αφορά το παγκόσμιο εμπόριο – αφορά όλους μας. Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου».
Μίλησα σήμερα στο πρακτορείο Reuters @Reuters για την κατάσταση που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή.— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 3, 2026
📍10 ελληνικής σημαίας πλοία βρίσκονται μέσα στον Κόλπο.
⚓ Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ.
➡️ Δεν μπορούμε να… pic.twitter.com/PJwsgOiv3z
