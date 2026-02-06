Καβγάς on air Δρυμιώτη-Ζαχαριάδη για τη Χίο: “Γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες;” – “Κάνετε βρωμερό αντικομμουνισμό”
Άγριος καβγάς ξέσπασε σε ζωντανή μετάδοση ανάμεσα στον Ανδρέα Δρυμιώτη και τον Κώστα Ζαχαριάδη το βράδυ της Πέμπτης με αφορμή την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς παράνομους μετανάστες.
Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Δρυμιώτης παρενέβη και είπε προς τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «εγώ πιστεύω το Λιμενικό, πείτε μου γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες»
«Όχι, κ. Δρυμιώτη, είναι ένα φασιστικό επιχείρημα και φασιστική συμπεριφορά να ταυτίζετε τη θέση μου με κάτι που δεν έχω πει» απάντησε ο Κώστας Ζαχαριάδης.
«Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό ότι αυτοί έπεσαν πάνω μου;» επέμεινε ο πολιτικός αναλυτής, με τον συνομιλητή του να λέει «ανεξάρτητη έρευνα».
«Πιστεύω τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη» συνέχισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης με τον Κώστα Ζαχαριάδη να λέει από την πλευρά του «αυτό είναι φασιστικό».
Οι υψηλοί τόνοι συνεχίστηκαν για αρκετά λεπτά με τους δύο να έχουν τον ακόλουθο διάλογο
- Δρυμιώτης: Είναι φασιστική συμπεριφορά να πιστεύω τον Λιμενικό;
- Ζαχαριάδης: Είναι φασιστικό, είναι bullying
- Δρυμιώτης: Εγώ πιστεύω τον Λιμενικό, είμαι Έλληνας
- Ζαχαριάδης: Ντροπή σας, γιατί εγώ τι είμαι;
- Δρυμιώτης: Δεν είστε
- Ζαχαριάδης: Ποιος το λέει; Δεν περνάνε αυτά εδώ, να σέβεστε
- Δρυμιώτης: Εσείς να σέβεστε
- Ζαχαριάδης: Είστε άθλιος και απαράδεκτος, να σας βάλουν ένα φρένο. Τα φασιστικά στον φίο
- Δρυμιώτης: Το λιμενικό πιστεύω, δεν υπάρχει ανεξάρτητη…
- Ζαχαριάδης: Δεν υπάρχει; Είστε ακροδεξιός κύριε. Αυτό είναι το άθλιο πρόσωπο της ακροδεξιάς, ταυτίζετε εμένα με τον λαθροδιακινητή
- Δρυμιώτης: Αυτό είναι το πρόσωπο του ανθέλληνα
- Ζαχαριάδης: Ντροπή σας να λέτε εμένα ανθέλληνα. Είναι σκοτεινό, είστε στη δεκαετία του ’50, είναι ένας βρωμερός αντικομμουνισμός
- Δρυμιώτης: Πιστεύετε τον λαθρομετανάστη
- Ζαχαριάδης: Εγώ; Ποιος το λέει; Θα γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή
- Δρυμιώτης: Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό;