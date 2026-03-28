Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν κολλήσει τη βελόνα της χώρας και αυτό σύντομα θα αλλάξει

«Αραδιάζοντας βαρετά τσιτάτα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έβγαλε την υποχρέωση έκδοσης ανακοίνωσης για την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ας μην αυταπατάται», προσθέτει, «δεν είναι διόλου ελκυστική η “σταθερότητα” της Νέας Δημοκρατίας, επί των ημερών της οποίας η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι τελευταία στην Ευρώπη και το κόστος ζωής έχει εκτοξευτεί». Επιπλέον αναφέρει ότι «είναι βαθιά παρακμή και όχι “σταθερότητα” απόστρατοι Ισραηλινοί να απειλούν δημόσια τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν κολλήσει τη βελόνα της χώρας» και σημειώνει ότι «αυτό σύντομα θα αλλάξει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Soul της Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ

ΣΧΕΣΕΙΣ 22 ώρες πριν

Πώς να συγχωρήσετε κάποιον που δεν ζήτησε καν συγγνώμη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ξανά στο νοσοκομείο ο Χρήστος Δάντης – Η ανάρτηση της συντρόφου του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μπούτσκος: Το παιχνίδι πήγε όπως το θέλαμε – Πολύ δύσκολο το ματς με τη Μούρθια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Ζω καλά: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης έχει, ξανά, γυναικεία υπόθεση αυτό το Σαββατοκύριακο