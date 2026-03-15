Κ. Γκιουλέκας: Η Ελλάδα προωθεί τις συνεργασίες στα Βαλκάνια

Τη βούληση της ελληνικής Κυβέρνησης για περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με στόχο την Ανάπτυξη της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας από το βήμα του συνεδρίου «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Βουλγαρο – Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BHCCI) σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).

«Η φιλοεπενδυτική Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προωθεί τις συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, γιατί έρχεται να βοηθήσει στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και των συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Είμαστε γείτονες και στρατηγικοί εταίροι στην Ε.Ε. και πλέον και στην ζώνη του ευρώ», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο συνέδριο παρότι διοργανώθηκε ανεξάρτητα κινείται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση που έχει χαράξει το Υφυπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης με την περιοδεία στις πρωτεύουσες των γειτονικών βαλκανικών κρατών που έχει σε εξέλιξη. Πρώτος σταθμός της εν λόγω περιοδείας ήταν η Σόφια, όπου με πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου επίσκεψη πολυμελούς αποστολής εκπροσώπων από βορειοελλαδικούς παραγωγικούς φορείς, μεταξύ των οποίων τα τρία λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης), Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, η οποία στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή τριών μνημονίων συνεργασίας μεταξύ φορέων των δυο χωρών.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στα Βαλκάνια είναι το Βελιγράδι, στις 30 και 31 Μαρτίου.