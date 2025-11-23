Η οργισμένη αντίδραση της Διαμαντοπούλου σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να πάει στη ΝΔ – “Οι ανοησίες να σταματήσουν”

Ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να προσχωρήσει στη ΝΔ δέχθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου την Κυριακή στα Χανιά, στο περιθώριο εκδήλωσης.

Η πρώην επίτροπος της ΕΕ και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έδειξε εκνευρισμένη και χαρακτήρισε ως ανοησίες ένα τέτοιο ενδεχόμενο που έχει κατά καιρούς φημολογηθεί.

“Καμία φήμη δεν υπάρχει και παρακαλώ αυτές οι ανοησίες να σταματήσουν”, είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο νωρίτερα είχε μιλήσει για ζήτημα δημοκρατίας και θεσμών στη χώρα, ενώ δήλωσε ουσιαστικά και ότι η χώρα δεν γίνεται να λαμβάνει εντολές από τις ΗΠΑ, καθώς μίλησε για αλλαγή πολιτικής με την άφιξης της Κίμπερλι Γκίλφοιλ στην Αθήνα.

“Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Γεωπολιτικά, τα προβλήματα είναι τεράστια. Η χώρα μας είναι σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση, αλλά εσωτερικά δεν είναι μόνο η ακρίβεια που καθημερινά αγγίζει το κάθε νοικοκυριό. Είναι το θέμα δημοκρατίας και θεσμών. Ουσιαστικά με αυτά που βλέπουμε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαχείριση των Τεμπών, με τις υποκλοπές, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ηθική διαχείριση.

Και βέβαια στην εξωτερική πολιτική θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν η χώρα να παίρνει εντολές και να αποφασίζει σε μηδέν χρόνο αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της με την άφιξη της Αμερικανίδας πρέσβειρας.”