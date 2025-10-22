MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι δεν άφησαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μπλόκο σε συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και μέλη της ομάδας περιφρούρησης του μνημείου με τα ονόματα των 57 νεκρών που προσπάθησαν να εισέλθουν στα θεωρεία της Βουλής για να παρακολουθήσουν την συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10).

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρέμβασή της στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι η αστυνομική φρουρά εμπόδισε συγγενείς και μέλη της ομάδας περιφρούρησης να ανέβουν στα θεωρία για να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση εάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που φορούσαν, ή εάν δεν έβγαζαν τις μπλούζες με συνθήματα δικαίωσης αλλά και φωτογραφίες θυμάτων της τραγωδίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι συγγενείς και αλληλεγγύοι χθες το βράδυ της εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν από τα θεωρία της Βουλής την συζήτηση της τροπολογίας και εκδόθηκαν από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα οι σχετικές προσκλήσεις.

Οι αστυνομικοί της Φρουράς της Βουλής όμως δεν τους επέτρεψαν την είσοδο ζητώντας τους να αφαιρέσουν τις κονκάρδες και να καλύψουν τις μπλούζες, με τα συνθήματα που έγραφαν: «Μέχρι Τέλους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την απαγόρευση αυτή, λέγοντας ότι «αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα αυταρχικοποίησης ακόμα και μέσα στη Βουλή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε πως είναι «ντροπιαστικό να υπάρχει τέτοια τρομοκράτηση, οι αστυνομικοί να τους λένε ότι στα θεωρεία δεν θα βγάλετε τσιμουδιά, δεν πρέπει να μιλήσετε, δεν θα εκφραστείτε. Να τους ελέγχουν τι έχουν μέσα στην τσάντα τους. Να ρωτάνε γιατί έχουν πανό μέσα στην τσάντα τους…».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ελπίδα, μέχρι την ώρα που θα κάνει την ομιλία της στην Ολομέλεια, να έχει επιτραπεί η είσοδος στους προσκεκλημένους αυτούς.

Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Έσφιξε την πετσέτα με δύναμη και για αρκετά λεπτά o 18χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ – O πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Άρης: Τέλος ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την 28η Οκτωβρίου – Ποιες ημέρες και ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιάννης Γιοκαρίνης: Αν δεν ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι “Ευλαμπία”

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ο Νίκος Συρίγος για τη βόλτα χωρίς κράνος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα