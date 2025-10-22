Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι δεν άφησαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Μπλόκο σε συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και μέλη της ομάδας περιφρούρησης του μνημείου με τα ονόματα των 57 νεκρών που προσπάθησαν να εισέλθουν στα θεωρεία της Βουλής για να παρακολουθήσουν την συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10).

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρέμβασή της στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι η αστυνομική φρουρά εμπόδισε συγγενείς και μέλη της ομάδας περιφρούρησης να ανέβουν στα θεωρία για να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση εάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που φορούσαν, ή εάν δεν έβγαζαν τις μπλούζες με συνθήματα δικαίωσης αλλά και φωτογραφίες θυμάτων της τραγωδίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι συγγενείς και αλληλεγγύοι χθες το βράδυ της εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν από τα θεωρία της Βουλής την συζήτηση της τροπολογίας και εκδόθηκαν από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα οι σχετικές προσκλήσεις.

Οι αστυνομικοί της Φρουράς της Βουλής όμως δεν τους επέτρεψαν την είσοδο ζητώντας τους να αφαιρέσουν τις κονκάρδες και να καλύψουν τις μπλούζες, με τα συνθήματα που έγραφαν: «Μέχρι Τέλους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την απαγόρευση αυτή, λέγοντας ότι «αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα αυταρχικοποίησης ακόμα και μέσα στη Βουλή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε πως είναι «ντροπιαστικό να υπάρχει τέτοια τρομοκράτηση, οι αστυνομικοί να τους λένε ότι στα θεωρεία δεν θα βγάλετε τσιμουδιά, δεν πρέπει να μιλήσετε, δεν θα εκφραστείτε. Να τους ελέγχουν τι έχουν μέσα στην τσάντα τους. Να ρωτάνε γιατί έχουν πανό μέσα στην τσάντα τους…».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ελπίδα, μέχρι την ώρα που θα κάνει την ομιλία της στην Ολομέλεια, να έχει επιτραπεί η είσοδος στους προσκεκλημένους αυτούς.