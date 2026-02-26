Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ “θερμοπαρακάλεσε” τον Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα

Σε επίσκεψη στην Ελλάδα προέτρεψε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Όπως μετέδωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου στον ΣΚΑΙ, αναφορικά με την επίσκεψη Τραμπ, στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο και «θερμοπαρακάλεσε» τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφτεί την Ελλάδα, καθώς αν πράξει διαφορετικά «θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η θέση της ως πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με τον ίδιο τον Τραμπ, όσο και με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που σχεδιάζει κάθοδο στην ελληνική πρωτεύουσα έως τον Μάιο.

