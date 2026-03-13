MENOY

Η Έλενα Ράπτη με την Ελευθερία Σκρίμπα, Επισμηναγό Μηχανικό Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας – “Γυναίκες που ξεχωρίζουν!”

|
THESTIVAL TEAM

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλής ευθύνης τεχνικό τομέα, όπως η υποστήριξη και συντήρηση των μαχητικών αεροσκαφών, οι γυναίκες αποδεικνύουν καθημερινά ότι η γνώση, η πειθαρχία και η επαγγελματική επάρκεια δεν έχουν φύλο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, συναντά την Ελευθερία Σκρίμπα, Επισμηναγό Μηχανικό Αεροσκαφών και Αρχιμηχανικό της 330 Μοίρας σε μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τεχνογνωσία και αίσθημα ευθύνης, η Ελευθερία Σκρίμπα συμβάλλει καθημερινά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των μαχητικών αεροσκαφών, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό και επιχειρησιακό ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Οι γυναίκες που υπηρετούν σε απαιτητικούς τεχνικούς και επιχειρησιακούς ρόλους αποτελούν παράδειγμα επαγγελματισμού και αφοσίωσης. Με τη γνώση, την υπευθυνότητα και τη συνέπειά τους αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες μπορούν να διακρίνονται και να ξεχωρίζουν σε κάθε τομέα, ακόμη και στους πιο απαιτητικούς».

