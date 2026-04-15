Λαμία: Επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του, τον βρήκε νεκρό υπάλληλός του

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία η είδηση για τον θάνατο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καφετέριας, που βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr τον επιχειρηματία βρήκε νεκρό μια από τις εργαζόμενες της καφετέριας όταν έφτασε στην επιχείρηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας βρέθηκε απαγχονισμένος.

Η υπάλληλος κάλεσε σε βοήθεια ενώ περίοικοι την απομάκρυναν από το σημείο καλώντας ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Ο επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης ενώ τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια διατηρούσε καφετέρια στη Λαμία.