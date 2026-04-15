Τραμπ: Δεν εξετάζω το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του τηλεοπτικού δικτύου ABC ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι θα είναι απαραίτητη μια παράταση, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Καρλ.

«Πιστεύω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές επόμενες ημέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πραγματικά το πιστεύω».

Σύμφωνα με τον Καρλ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί είτε μέσω μιας λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση είτε μέσω στρατιωτικής δράσης που θα εξαλείψει τις ικανότητες του Ιράν.

«Θα μπορούσε να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια συμφωνία διότι μετά θα μπορούν να ξαναχτίσουν. Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εξοντώσαμε τους ακραίους. Έφυγαν, δεν είναι πια μαζί μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου ο Τραμπ εκτίμησε ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Καρλ.

Ο Ρεπουμπλικάνος σχολίασε και την ήττα του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές λέγοντας ότι δεν τον ανησυχεί και σημειώνοντας ότι του αρέσει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικητής των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ.

«Πιστεύω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά, είναι ένας καλός άνθρωπος», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει αν θα άλλαζε το αποτέλεσμα αν αντί για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς πήγαινε ο ίδιος στην Ουγγαρία για να υποστηρίξει τον Ορμπάν.

