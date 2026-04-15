Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου

Σάλο έχει προκαλέσει στον χώρο της ελληνικής showbiz η είδηση ότι γνωστός παρουσιαστής δέχθηκε άγρια επίθεση σε νυχτερινό μαγαζί στη Νάξο κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής ενεπλάκη σε καβγά με άλλο μέλος της παρέας του με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και να προκληθεί αναστάτωση στο μαγαζί.

Ο καβγάς διαδραματίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα νυχτερινά μαγαζιά στο νησί της Νάξου, ενώ στον καβγά ενεπλάκησαν και άλλα άτομα, με αποτέλεσμα να διώξουν τον παρουσιαστή από το μαγαζί.