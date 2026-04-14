Εγνατία Οδός: Το μποτιλιάρισμα στον Πολύμυλο και οι ρυθμίσεις στις σήραγγες που δεν έχουν πιστοποίηση – Τι απαντά η εταιρεία

«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα όπως και Δεκαπεντάγουστο ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι είναι οι ημέρες με την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή κίνηση σε εθνικό οδικό δίκτυο».

Με τα λόγια αυτά κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Οδός» σχολίασαν στο thestival.gr το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε σημεία της Εγνατίας Οδού, όπως στα διόδια του Πολυμύλου με τους χρήστες της οδού να είναι αγανακτισμένοι.

«Οι χειρότερες ώρες επιστροφής είναι από τις 4 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ» πρόσθεσαν οι κύκλοι της εταιρείας επισημαίνοντας παράλληλα ότι «και σε άλλες οδούς όπως στην Ιονία, στην Ολυμπία αλλά και στην εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης υπήρξαν ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις».

Εκδρομείς του Πάσχα που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ανέδειξαν την ταλαιπωρία με τα δεκάδες εκατοντάδες οχήματα να είναι σχεδόν ακινητοποιημένα και η κίνηση να γίνεται σημειωτόν ενώ άλλοι σχολίασαν ότι οι μπάρες των διοδίων στον Πολύμυλο θα έπρεπε να είναι ανοιχτές και οι χρήστες να μην καταβάλουν διόδια καθώς αμέσως μετά τα διόδια οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας γίνονται μία έως και μετά την σήραγγα.

Στην Εγνατία Οδό πριν από τα διόδια του Πολυμύλου οι λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη είναι δυο ενώ υπάρχει και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Οι θύρες για τα διόδια είναι μόλις δύο, μία με πληρωμή σε υπάλληλο και μια για διέλευση με τον κωδικοποιητή «Εγνατία Pass». Πολλοί οδηγοί όμως που δεν είχαν κωδικοποιητή, εκνευρισμένοι από την καθυστέρηση εισήλθαν στη λωρίδα του Εγνατία Pass με τη μπάρα φυσικά να μην ανοίγει και η διαδικασία της διέλευσης του οχήματος να πρέπει να γίνει χειροκίνητα από τους υπαλλήλους με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την αναμονή και την ταλαιπωρία των άλλων οδηγών.

Άλλοι οδηγοί και συνεπιβάτες σχολίαζαν στα social media τις πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί εδώ και καιρό λίγο πριν και εντός των σηράγγων στην Εγνατία Οδό και οι οποίες παραπέμπουν σε έργα που όμως δεν γίνονται και έτσι υπάρχει μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Στελέχη της εταιρείας «Νέα Εγνατία Οδός» ανέφεραν ότι πράγματι δεν γίνονται έργα στις σήραγγες και ότι οι πινακίδες που μπήκαν αφορούν ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από αυτές καθώς οι σήραγγες δεν είναι πιστοποιημένες ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο θα γίνουν έργα που θα αφορούν την πιστοποίηση τους σε θέματα ασφάλειας.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι σημάνσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι τώρα σε εφαρμογή στην Εγνατία Οδό στα τούνελ – πριν από αυτά και εντός αυτών- δεν είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να γίνουν έργα αλλά είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι συμβατική μας υποχρέωση. Έχουν πάρει έγκριση από την Τροχαία και από την Διοικητική Αρχή Σηράγγων και είναι μέτρα που πρέπει να είναι σε ισχύ με στόχο την μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας εντός των σηράγγων γιατί ως γνωστόν οι σήραγγες της Εγνατίας Οδού δεν έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Άρα για να μπορούν να είναι κυκλοφορίσιμες με την μέγιστη οδική ασφάλεια προτού ξεκινήσουν τα έργα για την αναβάθμιση τους πρέπει να είναι σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα» ανέφεραν στελέχη της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής προσωρινών μέτρων ασφαλείας σηράγγων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 29.03.2024 Σύμβασης Παραχώρησης η οποία κυρώθηκε με το ν. 5260/2025, από την 31.12.2025 έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας εντός των κατωτέρω αναφερόμενων σηράγγων καθώς και σε ενδιάμεσα τμήματα ανοικτής οδοποιίας, ως απαιτείται:

Σήραγγες Βασιλικού, Σ2 Μεσοβουνίου & Σ3 Γκρικας, Νεοχωρίου, Σ1 Σέλιανης & Σ2 Παραμυθιάς, Σ1Ν Αγ. Νικολάου, Σ2 Σελλών – Αγ. Αναστασία, Δωδώνης, Δρίσκου, Τ8 Δεματίου, Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού, Καλαμιών, Ανηλίου, Μετσόβου, Κωσταράκου, Σ1 Παναγιάς, Σ2 Συρτού, Σ2 Αγναντερού & Σ3 Πριόνια, Σ4 Βελανιδιών, Σ8 Κοιλώματος, Σ9 Καρατζά, Σ1 Βενέτικου, Σ13 Πολυμύλου, Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου, Σ1 Βέροιας, Συμβόλου, Ιεροπηγής, Κρυσταλλοπηγής.

Σε ισχύ παραμένει, η ολική απαγόρευση διέλευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων από τις σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου.