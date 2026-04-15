Πέτερ Μαγιάρ: Θα αναστείλω τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης – Νέος νόμος για τα ΜΜΕ στην Ουγγαρία

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης, θα υιοθετήσει νέο νόμο για τα μμε, θα ιδρύσει νέα αρχή για τα μέσα και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου αφού το υπουργικό του συμβούλιο αναλάβει την εξουσία.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth.

Το κόμμα του Μαγιάρ Tisza (Σεβασμός και Ελευθερία) κατήγαγε συντριπτική νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ουγγαρία, τερματίζοντας την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ο νεοεκλεγείς Μαγιάρ πρόσθεσε σήμερα ότι θα χρειαστεί να μιλήσει με την ηγεσία της πετρελαϊκής εταιρείας MOL και ότι το πιο σημαντικό καθήκον για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προμηθειών καυσίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

