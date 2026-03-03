H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν: “Η απόλυτη κυριαρχία” έγραψε

Την ευγνωμοσύνη της για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή εξέφρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησής της.

Ειδικότερα, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα θέλησε μέσω ανάρτησής της να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της αλλά και την περηφάνειά της για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και την ετοιμότητα που επιδεικνύουν στις παρούσες συνθήκες, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτησή της, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «κυριαρχούν απόλυτα» στο πεδίο.

«Η απόλυτη κυριαρχία» σχολίασε ανεβάζοντας βίντεο από τις αδιάκοπες επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν