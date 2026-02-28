Γιώργος Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως

«Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών 57 ψυχές ζητούν δικαίωση. Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου για την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος.

«Απέτυχε να εγγυηθεί την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, παρά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων. Απέτυχε να διασφαλίσει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας, με το μπάζωμα. Απέτυχε να πείσει την κοινή γνώμη ότι μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον», προσέθεσε και τόνισε πώς «η κυβέρνηση βιάζεται να ξεχάσει η κοινωνία. Γιατί από την πρώτη στιγμή συγκαλύπτει, στοχοποιεί, διχάζει. Δεν νοιάζεται για την αλήθεια. Δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη. Το μόνο που την απασχολεί είναι η προστασία των δικών της υπουργών και η συσκότιση των δικών της ευθυνών».

«Στεκόμαστε με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών και συμπαρατασσόμαστε, ταπεινά, στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων. Σήμερα τους λέμε ότι δεν είναι μόνοι. Εμπνεόμαστε από την ακλόνητη θέλησή τους, παρά τα εμπόδια που ορθώνονται συνεχώς μπροστά τους. Για να δικαιώσουν τη μνήμη των δικών τους ανθρώπων, που χάθηκαν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023» συνέχισε ο Γ.Παπανδρέου.

Σημείωσε ότι όσο μένει ανοιχτό το συλλογικό τραύμα των Τεμπών, ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μη συνέβη τίποτα, «δεν συγχωρεί η Ιστορία την παραίτηση, τη λήθη, τον εφησυχασμό» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας:

«Έχουμε καθήκον να παλέψουμε για τα δημόσια αγαθά και τις υποδομές, για το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία εκείνων που ευθύνονται για την τραγωδία.

Είναι μάχη για τη συνείδηση της δημοκρατίας μας.

Και θα τη δώσουμε μέχρι το τέλος».