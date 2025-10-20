MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου για εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν: “Βούληση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας χαιρέτισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

«Ο κ. Ερχιουρμάν και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) εξασφάλισαν μια καθαρή εντολή, στη βάση ενός προγράμματος που επιδιώκει την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού και την προσέγγιση με την Ευρώπη» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Παπανδρέου, και υπογράμμισε: «Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας για πρόοδο, συνεργασία και μια δίκαιη και βιώσιμη λύση».

Εξέφρασε, επιπλέον, την ελπίδα ότι «η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί θα μεταφραστεί σε πράξη, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ουσιαστικού διαλόγου. Στόχος παραμένει η επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις, προς όφελος όλων των Κυπρίων-Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς να στηρίξουν με συνέπεια τον διάλογο, την ειρήνη και τη δημοκρατία, ώστε η Κύπρος να προχωρήσει ενωμένη σε ένα κοινό, ευρωπαϊκό μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Γιώργος Παπανδρέου Κυπριακό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέλη Νοεμβρίου ξεκινούν τα δρομολόγια του Προαστιακού – Από τον “ΝΣΣ” έως τη Σίνδο σε 12 λεπτά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό στο Καματερό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Χτίζουμε ένα δημόσιο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που προσφέρει περισσότερες επιλογές και προοπτική για το μέλλον

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα για πάνω από έξι ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα