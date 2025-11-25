Γιάννης Παπαγεωργίου: Ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα τη Θεσσαλονίκη

Την χαρά του γιατί έργα της Θεσσαλονίκης που για δεκαετίες συζητούνταν τώρα είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε εκτελούνται, είτε ολοκληρώνονται, εξέφρασε ο Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, κατά την ομιλία του στο «2nd Thessaloniki Investment Forum»που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το CNN Greece.

“Ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα, από το 2019 μέχρι και τώρα, τη Θεσσαλονίκη. Εργα τα οποία ακούγαμε για χρόνια βλέπουμε πλέον ότι οδεύουν προς ολοκλήρωση και πολλά έχουν παραδοθεί”, τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Είπε ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο με μεγάλα έργα που χωρίζεται σε πολλές κατηγορίες, όπως:

-Στις Υποδομές και τις Μεταφορές: Το Μετρό που έχει παραδοθεί και αναμένεται η παράδοση της επέκτασης του προς Καλαμαριά . Εχει αυξηθεί ο στόλος των αστικών λεωφορείων και μεταξύ των νέων είναι και ηλεκτρικά λεωφορεία. Ο προαστιακός άρχισε να λειτουργεί προς τη Σίνδο εξυπηρετώντας 16.000 εργαζόμενους στη Βιομηχανική Περιοχή και φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Ο οδικός άξονας Fly over προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Η 6η Προβλήτα στο Λιμάνι. Το Logistics Center στο στρατόπεδο Γκόνου.

-Στην Υγεία: Δύο νέα νοσοκομεία, το αντικαρκινικό και το παιδιατρικό. Αναβαθμίσεις σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία.

-Στις Αναπλάσεις: Το Κυβερνείο γίνεται παράρτημα της Βουλής και θα λειτουργήσει ως εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Το Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη το οποίο στο τέλος του 2026 κατά ένα μεγάλο μέρος, αν όχι ολόκληρο, θα έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην κοινωνία. Το περιαστικό δάσος στην Ευκαρπία με δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη. Η ανάπλαση της ΔΕΘ για την οποία στις αρχές του 2026 θα ανακοινωθεί το τελικό πλάνο. Η δημιουργία του ντεκ στην παραλία. Η ανάπλαση του χώρου του FIX. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος που έχει ξεκινήσει.

-Στον Αθλητισμό: Η δρομολόγηση 20.000.000 ευρώ για το Καυτανζόγλειο. Το νέο κολυμβητήριο στους Αμπελόκηπους στη Δυτική Θεσσαλονίκη ύψους 32.000.000 ευρώ. Αναβάθμιση του Ποσειδωνίου Κολυμβητηρίου με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, του κολυμβητηρίου της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, του Ωραιοκάστρου με 5,7 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει κλειστό.

-Στην Καινοτομία, όπου γίνεται τριμερή προσπάθεια.

-Στην Παιδεία με τα δημόσια Πανεπιστήμια που υπάρχουν και τα ιδιωτικά που έρχονται, τις επαγγελματικές σχολές, την ανέγερση νέων σχολείων.

“Ολα αυτά γίνονται με πολλή προσπάθεια από την κυβέρνηση και με τη βούληση του πρωθυπουργού που έχει θέσει στο προσκήνιο τη Θεσσαλονίκη. Το σύνθημα “η Θεσσαλονίκη αλλάζει” γίνεται πράξη. Μια Θεσσαλονίκη που αλλάζει μέσα από τα έργα, μέσα από τους πολίτες που βλέπουν αυτή την αλλαγή. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε”, επισήμανε ο κ. Παπαγεωργίου.

