Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανάψει με τα ρουσφέτια πολιτικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είχε προειδοποιήσει την αντιπολίτευση ότι θα δημοσιοποιήσει τα ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει κατά καιρούς, αν κάποιος αναφερθεί εναντίον του ή εναντίον συναδέλφων του της ΝΔ στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα. «Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ανέφερε η Χ. Τρικούπη.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του έγραψε: «Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια» για να προσθέσει: «Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια…».

Επί της ουσίας, ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι δεν έχει κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στη ζωή του, ούτε έβλαψε κρατικά ή ευρωπαϊκά χρήματα.

Μάλιστα υπογράμμισε: «Ναι, έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω».

Τέλος, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη να ζητήσει συγγνώμη από τους βουλευτές της ΝΔ εφόσον αυτοί δικαιωθούν.

April 8, 2026




