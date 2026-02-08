MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Παπανδρέου: Συκοφαντικό δημοσίευμα επιχειρεί να με συνδέσει με τον Έπσταϊν – Τέλος η λάσπη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απάντηση σε ένα «συκοφαντικό» -όπως το χαρακτήρισε- δημοσίευμα δίνει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας πως «η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας».

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

«Απάντηση σε συκοφαντικό δημοσίευμα:

Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein. Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 -όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη- δεν είναι απλώς ανακριβείς είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή -ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά -όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit- επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη!

Γιώργος Α. Παπανδρέου».

Γιώργος Παπανδρέου

