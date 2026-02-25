MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Yπάρχει νομικό πλαίσιο να γίνουν οι εξετάσεις των σορών στο εξωτερικό

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η ελληνική δικαιοσύνη δεν υπέκυψε στον εκβιασμό μέσω μιας απεργίας πείνας για να γίνουν εκταφές και να ανοίξει ξανά η ανάκριση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπενθυμίζοντας πως η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, από τους 57 συγγενείς θυμάτων, 5 θέλουν να γίνουν εκταφές και οι υπόλοιποι 52 δεν επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

Ερωτηθείς τους συγγενείς που ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού, ο υπουργός δήλωσε ότι η εισαγγελία έχει διατάξει να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, ορίζονται ιατροδικαστές από τη Δικαιοσύνη και όποιος επιθυμεί να γίνει εκταφή, ορίζει τεχνικούς συμβούλους.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, ο ιατροδικαστής ορίζει τα εργαστήρια, και αν αυτά δηλώσουν ότι δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία σε αυτά, υπάρχει το νομικό πλαίσιο οι εξετάσεις να γίνουν σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Γιώργος Φλωρίδης

