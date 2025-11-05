MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για τη νίκη Μαμντάνι: Ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια νίκη της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο νέος δημοκράτης σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό. Οι προτάσεις του για τη στέγη, τις συγκοινωνίες, την κοινωνική πολιτική και την ακρίβεια αποτελούν τον πυρήνα μίας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Για αυτό συσπείρωσαν και έδωσαν ελπίδα στους πολίτες», σημειώνει, τονίζοντας πως «μαζί με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων σε άλλες πόλεις και περιφέρειες των ΗΠΑ, δίνουν ένα μήνυμα ότι οι προοδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν την ολιγαρχία και τον αυταρχισμό».

«Μήνυμα ότι υπάρχει πολιτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύσεις και προοπτική αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Και αυτή η προοπτική δημιουργεί σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο», καταλήγει ο κ. Φάμελλος.

Ζόραν Μαμντάνι Νέα Υόρκη Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Μενδώνη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Καλώ όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να στηρίξουν το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος ορίστηκε μεταβατικός CEO – Το βιογραφικό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεβε ρεύμα για 6 χρόνια και “γλύτωσε” 27.000 ευρώ – Συνελήφθη 32χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Οι χαρτογιακάδες του Μαξίμου θριαμβολογούν για την Exxon η οποία απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Ένταση on air με τη Σοφία Μουτίδου – Αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό, δείτε βίντεο