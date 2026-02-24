Ερώτηση της Ράνιας Θρασκιά στη Βουλή: 6 στους 10 νέους της Κ. Μακεδονίας σκέφτονται τη μετανάστευση – Θα συμβιβαστούμε με τη φυγή τους;

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ανησυχητικά ευρήματα πρόσφατης έρευνας της Περιφερειακής Παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», σύμφωνα με τα οποία περίπου έξι στους δέκα νέους ηλικίας 17–35 ετών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σκέφτονται ή έχουν ήδη αποφασίσει να μεταναστεύσουν.

Όπως επισημαίνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το 10,8% δηλώνει ότι έχει λάβει οριστικά την απόφαση να φύγει από τη χώρα, το 47,4% το σκέφτεται σοβαρά, ενώ μόλις το 23,5% αναφέρει ότι δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Οι χαμηλοί μισθοί, η δυσκολία εύρεσης εργασίας στο αντικείμενο σπουδών, η οικονομική ανασφάλεια, η διαφθορά και η αναξιοκρατία καταγράφονται ως βασικοί λόγοι φυγής. Επίσης, έξι στους δέκα νέους δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την υποστήριξη της Πολιτείας, με τις γυναίκες να εμφανίζονται ακόμη πιο απαισιόδοξες.

«Οι νέοι μας διεκδικούν τα αυτονόητα που δεν υπάρχουν: αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία στο αντικείμενό τους, πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη, τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τη ζωή και την οικογένειά τους χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Ζητούν ένα κράτος δίκαιο και λειτουργικό, που θα τους δίνει λόγους να μείνουν», σημειώνει η κα Θρασκιά.

Η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς πώς αξιολογούν τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σταθερό και ελκυστικό περιβάλλον που θα κρατά τους νέους στη χώρα. Ερωτά, επίσης, εάν υφίσταται συγκεκριμένο σχέδιο για την αύξηση των μισθών των νέων εργαζομένων, τη διασφάλιση της ουσιαστικής πρόσβασής τους σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγη, καθώς και την εναρμόνιση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Τέλος, ερωτά εάν προτίθενται να λάβουν μέτρα για τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, καθώς και ποια ειδικότερα μέτρα θα λάβουν για την Κεντρική Μακεδονία.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εσωτερικών

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Θέμα: «Έξι στους δέκα νέους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σκέφτονται ή έχουν αποφασίσει να μεταναστεύσουν»

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας που παρουσιάστηκε από την Περιφερειακή Παράταξη «Πράξεις για τη Μακεδονία», σύμφωνα με τα οποία περίπου έξι στους δέκα νέους ηλικίας 17–35 ετών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δηλώνουν ότι είτε έχουν αποφασίσει είτε σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το 10,8% έχει ήδη λάβει την απόφαση, το 47,4% το σκέφτεται ακόμη, ενώ μόλις το 23,5% δηλώνει ότι δεν το έχει σκεφτεί ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, οι χαμηλοί μισθοί (67%), η δυσκολία εύρεσης εργασίας στο αντικείμενο σπουδών (38,6%), η οικονομική ανασφάλεια, η διαφθορά και η αναξιοκρατία αναδεικνύονται ως οι βασικότεροι λόγοι φυγής. Έξι στους δέκα νέους δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την υποστήριξη που τους παρέχει η Πολιτεία, με τις γυναίκες να εμφανίζονται ακόμη πιο απαισιόδοξες.

Επειδή οι νέοι μας διεκδικούν αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία στο αντικείμενό τους, πρόσβαση σε στέγη, δυνατότητα να σχεδιάσουν οικογένεια χωρίς φόβο και ανασφάλεια, ζητώντας ένα κράτος που λειτουργεί δίκαια και οργανωμένα και τους δίνει λόγους να μείνουν.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους νέους να οραματίζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Επειδή μια κοινωνία που δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της.

Επειδή όπως έχω επισημάνει με τη με αρ. πρωτ. 1789/10.12.2025 ερώτησή μου στη Βουλή, η σημερινή κατάσταση οδηγεί τους νέους της Κεντρικής Μακεδονίας σε φυγή.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: