Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα

Νέα επίθεση σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας.

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές πετώντας μπογιές στην είσοδο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη φορά που το γραφείο της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών γίνεται στόχος βανδαλιστών.

Πηγή: tempo24