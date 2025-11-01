Επίσκεψη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα στη Λέσβο

Με μεγάλη συμμετοχή στελεχών, μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Λέσβου, παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστα Σκρέκα.

Στη συνεδρίαση αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η δυναμική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και η διάθεση των μελών της τοπικής οργάνωσης να συμβάλλουν ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής.

Στην ομιλία του, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην εικόνα προόδου και εξέλιξης της χώρας σε σχέση με το 2019, αναγνωρίζοντας το θετικό αποτύπωμα των αναπτυξιακών πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στάθηκε ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του αριθμού των μεταναστών που βρίσκονται στο νησί, σε σύγκριση με το 2019.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν από τα μέλη του κόμματος προτάσεις σχετικά με την τοπική παραγωγή, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της νησιωτικής οικονομίας σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως «η Κυβέρνηση στηρίζει την παραγωγή, την καινοτομία και τις προσπάθειες των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την τοπική ανάπτυξη και οικονομία».

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και μαζικής ενεργού συμμετοχής προς τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, ενόψει των επερχόμενων εσωκομματικών διαδικασιών της 23ης Νοεμβρίου. Επισήμανε πως «οι εσωκομματικές εκλογές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει παράταξη αρχών, συμμετοχής και ανανέωσης».

Πριν τη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ, ο Γραμματέας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ Λέσβου. Μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο, αναδείχθηκε η αποφασιστικότητα των νέων της Παράταξης, μιας γενιάς που επιθυμεί να έχει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στις πολιτικές διαδικασίες και στη διαμόρφωση του αύριο.

Στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής, ο Γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Λεμπέσης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Βασίλης Σιαδήμας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης και ο Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Νέζης.