Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε “άθλιο υποκείμενο” τον απόντα Γεωργιάδη για την τραγωδία στη Βιολάντα – Βίντεο

Νέα ένταση με ακραίους χαρακτηρισμούς και μετωπική σύγκρουση με τη Νίκη Κεραμέως προκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα» ενώ στο στόχαστρο μπήκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης τον οποίο αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο».

Απαντώντας η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η Υπουργός κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν. «Αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι» επέμεινε η κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.

Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.

Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.

Επίθεση στους βουλευτές της ΝΔ

Είχε προηγηθεί η επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, κατά των βουλευτών της ΝΔ. Απαντώντας στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.

Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την κα Κεραμέως να πάρει θέση. «Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε.