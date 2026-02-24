MENOY

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση για την προώθηση του Σήματος Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις

THESTIVAL TEAM

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΚΕΑΝ και ιδρυτή του Diversity Charter Greece Σταύρο Μηλιώνη, καθώς και με την Ειδική Σύμβουλο Άννα Απέργη-Κωνσταντινίδη, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο την προώθηση του Σήματος Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας, η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων, καθώς και η διασύνδεση της πρωτοβουλίας με τα κριτήρια ESG, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της παρακολούθησης μετρήσιμων αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου που θα ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον χώρο της εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για σύγχρονες και βιώσιμες επιχειρήσεις. Με συγκεκριμένα εργαλεία και σαφή κριτήρια, ενισχύουμε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει τις ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή της αγοράς σε αυτήν την κατεύθυνση».

