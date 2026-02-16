Έλενα Ράπτη: Συνάντηση εργασίας ενόψει της καμπάνιας για το «χάπι του βιασμού»

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της νέας καμπάνιας ενημέρωσης για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», με τη συμμετοχή της Παναγιώτας Πέτρου, Ερευνήτριας Α΄ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και συντονίστριας του ευρωπαϊκού προγράμματος ARMADILLO, της Θεοδώρας Ματζάκου, Υπεύθυνης Διαχείρισης Προγραμμάτων της Netcompany – Intrasoft, καθώς και στελεχών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, την ανίχνευση, τη συλλογή αποδεικτικού υλικού και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση σαφών πρωτοκόλλων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Ελληνικής Αστυνομίας, υγειονομικών δομών και κοινωνικών φορέων.

Στο επίκεντρο τέθηκε η ανάγκη προστασίας των θυμάτων, η αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης και η ουσιαστική ενημέρωση, ιδίως των κοριτσιών και των νέων γυναικών, μέσα από στοχευμένα και ξεκάθαρα μηνύματα πρόληψης.

Η συνάντηση εντάσσεται στη συνολική προετοιμασία της καμπάνιας, με στόχο έναν άρτιο, τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη «Ο σχεδιασμός της καμπάνιας για το λεγόμενο “χάπι του βιασμού” προχωρά με συστηματική δουλειά και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των θυμάτων, η αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης και η ουσιαστική ενημέρωση, ιδιαίτερα των κοριτσιών και των νέων γυναικών. Η Πολιτεία είναι και παραμένει σταθερά παρούσα και συντονισμένη απέναντι σε κάθε μορφή έμφυλης και σεξουαλικής βίας».