Έλενα Ράπτη: Έρχονται τον Μάρτιο οι “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, με τον Νίκο Yποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου, φιλοξενήθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο στοχεύει στη στήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά και στη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ και παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ώστε να μπορούν να προσλάβουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα του παιδιού, είτε στο σπίτι είτε στον χώρο του φροντιστή.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική πρόβλεψη για άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, οι οποίες μπορούν να λάβουν voucher για διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.

Αναφερόμενη στους επιμελητές, σημείωσε ότι το πρόγραμμα δημιουργεί νέες δυνατότητες απασχόλησης, ακόμη και από το σπίτι, με εισόδημα και ασφάλιση, ενώ τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης σε 62 δήμους, κατά την οποία υπογράφηκαν 925 συμφωνητικά, η καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Στη συνέχεια, η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε στο Δίκτυο Δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν κάνει διακρίσεις ηλικίας, μόρφωσης ή κοινωνικής τάξης, αλλά υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί προστασίας.

Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο του ΥΚΟΙΣΟ, έχει η Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, παρέχοντας άμεση υποστήριξη από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ακόμη και ανώνυμα. Παρουσίασε επίσης τη λειτουργία του Panic Button, ενός ψηφιακού εργαλείου άμεσης ειδοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και το δίκτυο των 45 Συμβουλευτικών Κέντρων και των 20 Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες – θύματα βίας και τα παιδιά τους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Uber για την κάλυψη επειγουσών μετακινήσεων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας προς και από ξενώνες φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με απόλυτη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των ωφελούμενων.

Ξεχωριστή αναφορά, τέλος, έκανε στη νέα καμπάνια που σχεδιάζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας για το «χάπι του βιασμού», η οποία θα απευθύνεται σε κορίτσια και νέες γυναίκες, ηλικίας 15-25 ετών, με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση.