MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δρυμιώτης: Η Καρυστιανού είναι νέος Κασσελάκης, όσο ανοίγει το στόμα της τόσο χάνει

|
THESTIVAL TEAM

Κριτική και στη Μαρία Καρυστιανού για τις θέσεις που διατυπώνει και στο ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής διεύρυνσης, άσκησε το πρωί της Τρίτης ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε στο Action 24 για τη Μαρία Καρυστιανού «είναι νέος Κασσελάκης, όσο ανοίγει το στόμα της τόσο χάνει. Το έχει πάρει και η ίδια χαμπάρι και έχει πει ότι δεν θα κάνει συνεντεύξεις μέχρι τις εκλογές».

«Ο Κασσελάκης πώς ξεκίνησε; Ξεκίνησε και έλεγαν ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Το ίδιο είναι και η Καρυστιανού. Είναι δυνατόν να ζητά από τον πρωθυπουργό την ατζέντα για τη συνάντηση με τον Ερντογάν και πώς θα την κρίνει;» συμπλήρωσε ο πολιτικός αναλυτής.

Όσον αφορά, δε, το ΠΑΣΟΚ και την ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής διεύρυνσης, ο κ. Δρυμιώτης σχολίασε ότι «ψάχνει σε μια λίμνη που δεν έχει ψάρια. Ψάχνει στην αριστερή λίμνη που όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν τα ψάρια της. Όλες οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να στρέφεσαι προς τα άκρα είτε αριστερά είτε δεξιά. Ο λόγος που είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης είναι γιατί του έχουν αφήσει ελεύθερη τη δεξαμενή αυτή. Όταν μπαίνουν ακραίες θέσεις θα ψαρεύουν στις ακραίες λίμνες. Για μένα είναι πολιτική νηπιαγωγείου αυτή».

Αναφερόμενος, τέλος, στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν κάνει για ψαράς. Από ότι φαίνεται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παίρνει 4%. Το ΠΑΣΟΚ με έχει εντυπωσιάσει: Παίρνει αριστερές θέσεις ενώ η αριστερά δεν τραβάει μετά το 2015».

Ανδρέας Δρυμιώτης Μαρία Καρυστιανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Ανοιχτό έως και τις 27 Φεβρουαρίου το σύστημα για διορθώσεις σε αιτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Βελόπουλος για επεισόδια στο ΑΠΘ: Να καταργήσουν τις φοιτητικές παρατάξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου στα Τέμπη και να ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μαρινάκης για υπόθεση Παναγόπουλου: Δεν θα φορτωθεί η ΝΔ μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πέθανε ο διευθυντής του MAD Γιώργος Μάρκου σε ηλικία 58 ετών