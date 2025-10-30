Δημήτρης Καιρίδης: “Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα”

Ο βουλευτής ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης αναφερόμενος στο επεισόδιο που έλαβε χώρα στη Βουλή, με φόντο την αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Λιάνας Κανέλλη, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως επιχείρησε ένα κομματικό show.

«Κατανοώ τη δυσφορία του συνόλου των συναδέλφων, που εκφράστηκε με την καταψήφιση της πρότασης της Επιτροπής Δεοντολογίας. Ψήφισε να μην αρθεί η άρση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παρόλο που κάναμε το χατίρι της, στη συνέχεια δεν της άρεσε και άρχισε τα θεατρικά».

«Έχουμε δύο εκρηκτικούς χαρακτήρες. Η κα Κωνσταντοπούλου πολλές φορές αδικεί τον εαυτό της, γιατί μερικά πράγματα που θέλει να θέσει όρους κοινωνικής διαμαρτυρίας, το κάνει με πολύ πληθωρικό και ιμπεριαλιστικό τρόπο, που τα αδικεί», είπε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Καιρίδη να απαντά:

«Είστε πολύ μαλακός. Είναι απολύτως αντικοινωνική και φασίζουσα συμπεριφορά να διακόπτει και να φωνάζει».

Μαργαρίτης: «Ακόμα κι αν θέλει να πει κάτι σωστά, ο τρόπος που το διατυπώνει δημιουργεί πολλές φορές αρνητικά αντανακλαστικά».

Καιρίδης: «Στη Βουλή την στείλανε για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, για να διακόπτει τη Βουλή».

«Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη. Υπάρχουν τόσα άλλα που μπορεί να πει κανείς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που το να επαναλάβεις ένα σεξιστικό στερεότυπο της δυναμικής γυναίκας που προσλαμβάνουν οι άλλοι ως υστερική, στο οποίο θα πρέπει πάντα να δίνουμε μάχη ενάντια σε αυτό, βλάπτει αυτό που θέλουμε να πούμε. Έχουμε μία βαθιά αντιθεσμική συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ήρθε στη Βουλή για να προπηλακίσει και να εξευτελίσει τον κοινοβουλευτισμό, όπως κάνει και ο Βελόπουλος», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Αναφερόμενος στο σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κος Μαργαρίτης σχολίασε:

«Υπάρχει και ένα όριο στην αντιπαράθεση. Δεν έχεις κανένα λόγο να χρησιμοποιείς φρασεολογία ενός καυγά που μπορείς να κάνεις στο δρόμο ή σε ιδιωτικό χώρο».

Από την άλλη ο Γιώργος Γαβρήλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «η δημόσια παρουσία και ο λόγος μας επηρεάζει και απαξιώνει συλλήβδην το πολιτικό σύστημα. Οι δηλώσεις του κου Βελόπουλου εναντίον του κου Καιρίδη, ο δημόσιο λόγος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και του Άδωνι Γεωργιάδη δεν βοηθούν, κι αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις».

«Έχουμε φτάσει στο σημείο ο ελληνικός λαός να απαξιώνει τους θεσμούς της δικαιοσύνης μέσα από πολιτικές που ακολουθεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η ΝΔ με συγκάλυψη σκανδάλων».