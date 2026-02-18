Χρυσοχοΐδης για την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ στο ΑΠΘ: Δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ με αφορμή όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης και την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ τόνισε ότι «δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου η διοίκηση του ΑΠΘ αποφάσισε να κλείνει το πανεπιστήμιο στις 10 το βράδυ, κάποιοι πήγαν να το τεστάρουν και οι πρυτανικές αρχές κάλεσαν την αστυνομία να εφαρμόσει την απόφαση».

Παράλληλα, ως «εξαιρετικά επικίνδυνο» χαρακτήρισε το περιστατικό με τον θάνατο κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού, λέγοντας ότι «έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές καθώς υπάρχει πολύς κόσμος από την αυστηροποίηση των ποινών και σε πολύ παλιές υποδομές. Η τελευταία φυλακή ήταν αυτή της Δράμας που χτίστηκε πριν από 10 χρόνια. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους για κατασκευή 8 νέων φυλακών και σε λίγο ξεκινάει η εφαρμογή για το βραχιολάκι ώστε όσοι έχουν ήπιες ποινές π.χ. για οικονομικά εγκλήματα, να μην εκτίουν ποινές στη φυλακή».

Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, ότι οι φυλακές Ασπροπύργου που θα αντικαταστήσουν αυτές του Κορυδαλλού θα είναι έτοιμες γύρω στο 2030, ενώ σωφρονιστικά καταστήματα θα κατασκευαστούν επίσης σε Φιλιάτες, Μεγαλόπολη που θα είναι μικτής χρήσης και δυτική Μακεδονία.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τις κάμερες στους δρόμους και ποιες κόβουν κλήσεις, αφού ξεκαθάρισε ότι «η ΕΛΑΣ δεν στέλνει SMS και όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσει εγγράφως αυτό γίνεται με αλληλογραφία», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι:

«Πρώτον: Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν μόνο για το κόκκινο σε διασταυρώσεις

Δεύτερον: Έχουν μπει 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλήσεις για αρκετές παραβάσεις

Τρίτον: Δουλεύουν πιλοτικά ένας μικρός αριθμός καμερών στα λεωφορεία του ΟΣΥ που βεβαιώνουν για λεωφορειολωρίδα

Τέταρτον: Έχουμε και της Αττικής Οδού που έρχονται οι κλήσεις στον φάκελο του Gov.gr

«Όλα αυτά θα μπουν στο συντονιστικό ΟΔΥΣΣΕΑΣ ώστε να γίνεται συγκέντρωση επεξεργασία και να στέλνονται οι κλήσεις» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Κληθείς, τέλος, να τοποθετηθεί για τη δημοσιοποίηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου του SMS που του έστειλε για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε «δεν είμαι αρχηγός της ΕΛΑΣ είμαι πολιτικός προϊστάμενός της. Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ εξέδωσε απόφαση για ΕΔΕ που διεξάγεται από γυναίκα ταξίαρχο»

