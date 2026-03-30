Χατζηβασιλείου: Ο πόλεμος θα αλλάξει τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή

«Ο πόλεμος αυτός θα αλλάξει πρώτα απ’ όλα τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή» τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Δευτέρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία βρίσκεται σε αμηχανία απέναντι στις κινήσεις της Ελλάδας, η οποία ηγείται των εξελίξεων.

Αναφερόμενος στη μεγάλη εικόνα της κρίσης, επεσήμανε ότι η επόμενη ημέρα του πολέμου θα φέρει διαφορετικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και πιθανόν να υποχρεώσει την Τουρκία να επαναξιολογήσει τη θέση της. Όπως είπε, ένα πιο διαλλακτικό ή συνεννοήσιμο καθεστώς στο Ιράν ή ενδεχόμενες εξελίξεις στο κουρδικό ζήτημα θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τον ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει η Άγκυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι «ο ισχυρός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Ελλάδα», η οποία έχει χτίσει «ένα τόξο ασφαλείας από τα Βαλκάνια μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, με την παρουσία γύρω από την Κύπρο και τη δράση των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να είναι παρούσα παντού. Υπενθύμισε την επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και τις επαφές με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, με στόχο να προχωρήσει η ουσιαστική συζήτηση για τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Λιβύης, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και απέναντι στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Ορθώς ο κ. Γεραπετρίτης μετέβη στη Βεγγάζη και ακολούθως θα μεταβεί στην Τρίπολη, καθώς η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που συνομιλεί και με τις δύο πλευρές της διαιρεμένης χώρας», τόνισε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Άγκυρα διαπράττει σφάλμα, καθώς διαβάζει κάθε ελληνική κίνηση ως αντιτουρκική. Όπως ανέφερε, από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ μέχρι την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και τα υπόλοιπα πολυμερή σχήματα με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, η τουρκική πλευρά βλέπει παντού δήθεν συμμαχίες που στοχεύουν στην περιχαράκωσή της. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «η Ελλάδα δεν προετοιμάζει πολεμικό σενάριο εναντίον τρίτης χώρας» και ότι δεν σχηματίζει καμία συνεργασία με πρόσημο «αντί» οποιουδήποτε.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηβασιλείου, αυτή η λανθασμένη ανάγνωση εξηγείται τόσο από την ανάγκη της τουρκικής ηγεσίας να απευθύνεται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο που έχει εκπαιδευθεί να τρέφεται από τέτοιες τοποθετήσεις, όσο και από την επανεμφάνιση των παλαιών πόλων του βαθέος στρατιωτικού κατεστημένου στην Τουρκία. Όπως σημείωσε, αυτά τα κέντρα επιχειρούν να αποκτήσουν ξανά ρόλο μέσω θεωριών συνωμοσίας. Ταυτόχρονα, θύμισε και το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας», το οποίο καλλιεργείται από την τουρκική κυβέρνηση.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα του Αγίου Φωτός, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα είναι οι συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή. «Η μεταφορά του Αγίου Φωτός θα γίνει, αν η κατάσταση ασφαλείας επιτρέψει την τέλεση της σημαντικής για εμάς τελετής και εφόσον ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίξει», ανέφερε προσθέτοντας ότι υπάρχει προσπάθεια από την ισραηλινή πλευρά ώστε η τελετή αφής να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, πιθανώς με λιγότερο κόσμο και με μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου Covid. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση, όπως πράττει κάθε χρόνο, έχει ήδη σχεδιάσει τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, εφόσον η τελετή γίνει και επιτραπούν οι πτήσεις, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο εναλλακτικών διαδρομών μέσω γειτονικών χωρών.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι στην παρούσα κρίση η Τουρκία εμφανίζεται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ η Ελλάδα αποδεικνύεται ότι ηγείται των πρωτοβουλιών σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, κάτι που, όπως είπε, συνιστά τη μεγάλη και καταφανή διαφορά μεταξύ των δύο χωρών.