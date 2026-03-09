Χατζηβασιλείου: Ιστορική η συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη στην Κύπρο

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν – Χριστοδουλίδη στην Πάφο είναι ιδιαιτέρως σημαντική και θα έλεγα ιστορική», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η παρουσία των τριών ηγετών στην Πάφο αποτυπώνει «την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών να συνδράμουν στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν λειτουργεί «στα λόγια ή στη θεωρία, αλλά αποδεικνύουμε την ετοιμότητά μας στο πεδίο σε χρόνο μηδέν». Όπως σημείωσε, η άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα της Λευκωσίας εδράζεται και στους αδελφικούς ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας–Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σήμερα στην Κύπρο οι τρεις ηγέτες στέλνουν μήνυμα αποφασιστικότητας και δέσμευσης στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, σε μια συγκυρία που η δύσκολη πραγματικότητα επιβάλλει κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις».

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη κινητοποιήθηκε στο πεδίο της κοινής άμυνας και ότι η Ελλάδα έχει από τη πρώτη στιγμή χτίσει ένα τόξο ασφαλείας από τη βαλκανική ενδοχώρα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη συριακή ενδοχώρα». Όπως είπε, η χώρα μας «είναι πάροχος ασφαλείας στην πράξη και έχει διαθέσει δυνάμεις για την άμυνα της Κύπρου σε σύμπραξη με Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους».

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Χατζηβασιλείου μίλησε για «ιστορικό οξύμωρο», σημειώνοντας ότι οι ηγέτες της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης, που επαναστάτησαν τότε κατά της γραμμής διαδοχής του Σάχη, «έρχονται σήμερα οι ίδιοι και επιλέγουν ως τρίτο ηγέτη του καθεστώτος τον γιο του προηγούμενου».

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της Άγκυρας, ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθεί «με στρατηγική αμηχανία και συνάμα μουδιασμένη» τη διαμόρφωση του «τόξου αμυντικής ασφαλείας και τις κινήσεις Ελλάδας και εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν ετοιμάζεται για πόλεμο ή επιθέσεις, αλλά δίνει αμυντική βοήθεια στους εταίρους της».