Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία πολεμική επιχείρηση στη Μ. Ανατολή, αμήχανη η Τουρκία μπροστά στη στρατηγική μας

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει και δεν θα συμμετέχει σε καμία πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, η θέση μας είναι ξεκάθαρη», υπογράμμισε ο μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Δευτέρας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις και τη στάση της Αθήνας με στρατηγική αμηχανία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αρχική πρόταση της Κάγια Κάλας στις Βρυξέλλες αφορά το αν θα μπορούσε να επεκταθεί η δραστηριότητα της επιχείρησης «ASPIDES» και εκτός της Ερυθράς Θάλασσας, πρόταση για την οποία ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Στη συνέχεια, περιέγραψε δύο βασικά σενάρια σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ. Από την μία, όπως είπε, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν να τα ελέγξουν μόνες τους, «κάτι που πιθανόν να προϋπέθετε χερσαίες δυνάμεις και θα σήμαινε είσοδο σε μία νέα φάση του πολέμου», είτε, συμπλήρωσε «να επιχειρηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ η συγκρότηση μιας συμμαχίας προθύμων». Ξεκαθάρισε πάντως πως είναι πάρα πολύ νωρίς και ότι πρέπει να υπάρξει συλλογική γραμμή από την Ε.Ε.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε «μέγα σφάλμα» την ανάγνωση της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δήθεν εκμεταλλεύεται τον πόλεμο για να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της. Τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν σχεδιάζει πολεμικά σενάρια» και ότι η Άγκυρα «συγχέει την αποτρεπτική ισχύ με τη δήθεν περικύκλωση σε βάρος της». Όπως είπε, η Ελλάδα λειτουργεί «ως πάροχος ασφαλείας και ως υπεύθυνη δύναμη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ», υπενθυμίζοντας ότι «η Κύπρος και η Βουλγαρία ζήτησαν αμυντική συνδρομή και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανταποκρίθηκε άμεσα». Όπως είπε, «η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σχεδιάζει ένα ισχυρό τόξο ασφαλείας από τη βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως το καθεστώς των ελληνικών νησιών έχει τελεσιδικήσει με τις διεθνείς Συνθήκες και ότι η διάταξη των αμυντικών δυνάμεων είναι καθαρά ελληνική υπόθεση και δεν επιδέχεται συζήτησης με τρίτους.