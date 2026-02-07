MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε όψη του ζητήματος της στέγασης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη στέγαση επικεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στο TikTok, με τίτλο «πάνω απ ‘όλα οι άνθρωποι».

Ειδικότερα, σημειώνει ότι με το «GenRent» το ΠΑΣΟΚ έχει «μια ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε όψη του ζητήματος της στέγασης» με ίδρυση Διεύθυνσης Κατοικίας για τον ορισμό ζωνών στεγαστικής πίεσης, με περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο TikTok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση, αποτέλεσε η ιστορία της Μελίνας, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες με ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, «περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα», καθώς το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

«Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους. Έτσι… για την αλλαγή!», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση βρίσκεται στο www.genrent.gr.

Νίκος Ανδρουλάκης

