MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρτηση Μητσοτάκη για την απαγόρευση στα social media: “Όραμά μου η πολιτική της Ελλάδας να καταστεί και ευρωπαϊκή πολιτική”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα ανάρτηση για την απαγόρευση στα social media έκανε ο Κυριακός Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τη χθεσινή, τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει: «Ανακοινώσαμε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το όραμά μου και η ελπίδα μου είναι ότι αυτό που πρόκειται να γίνει η πολιτική της Ελλάδας θα καταστεί τελικά και ευρωπαϊκή πολιτική».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση περιλαμβάνει την υποχρέωση των πλατφορμών για εφαρμογή αξιόπιστων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και την καθολική επανεπαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

