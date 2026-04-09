Ανάρτηση Μητσοτάκη για την απαγόρευση στα social media: “Όραμά μου η πολιτική της Ελλάδας να καταστεί και ευρωπαϊκή πολιτική”
Νέα ανάρτηση για την απαγόρευση στα social media έκανε ο Κυριακός Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τη χθεσινή, τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει: «Ανακοινώσαμε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το όραμά μου και η ελπίδα μου είναι ότι αυτό που πρόκειται να γίνει η πολιτική της Ελλάδας θα καταστεί τελικά και ευρωπαϊκή πολιτική».
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 9, 2026
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η απόφαση περιλαμβάνει την υποχρέωση των πλατφορμών για εφαρμογή αξιόπιστων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και την καθολική επανεπαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών.